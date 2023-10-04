04 октября 2023

В проблемном пермском поселке заживо сгорел подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, товарняк, грузовой состав, железнодорожный состав, цистерны, железнодорожные перевозки
Студент забрался на цистерну, стоявшую на железнодорожных путях Фото:

В поселке Октябрьский (Пермский край) 17-летний студент колледжа сгорел заживо. Трагедия произошла после того, как подросток забрался на железнодорожную цистерну. Это не первая громкая гибель несовершеннолетнего в поселке.

«Трагический случай произошел в поселке 4 октября. В 20:05 в единую дежурную диспетчерскую службу позвонил молодой человек, который рассказал, что его друг забрался на цистерну, стоявшую на железной дороге, и загорелся. Были оповещены все экстренные службы. После того, как сотрудники РЖД обесточили контактную сеть, тело погибшего мальчика спустили вниз», — сообщили местные жители в сообществе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что погибший приехал в Октябрьский из Орды. В поселке он учился в колледже. Одежда приятеля погибшего студента также загорелась, но подростку удалось ее потушить, и он остался в живых. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В поселке Октябрьский (Пермский край) 17-летний студент колледжа сгорел заживо. Трагедия произошла после того, как подросток забрался на железнодорожную цистерну. Это не первая громкая гибель несовершеннолетнего в поселке. «Трагический случай произошел в поселке 4 октября. В 20:05 в единую дежурную диспетчерскую службу позвонил молодой человек, который рассказал, что его друг забрался на цистерну, стоявшую на железной дороге, и загорелся. Были оповещены все экстренные службы. После того, как сотрудники РЖД обесточили контактную сеть, тело погибшего мальчика спустили вниз», — сообщили местные жители в сообществе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». Выяснилось, что погибший приехал в Октябрьский из Орды. В поселке он учился в колледже. Одежда приятеля погибшего студента также загорелась, но подростку удалось ее потушить, и он остался в живых. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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