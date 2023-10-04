В проблемном пермском поселке заживо сгорел подросток

05 октября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Студент забрался на цистерну, стоявшую на железнодорожных путях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Октябрьский (Пермский край) 17-летний студент колледжа сгорел заживо. Трагедия произошла после того, как подросток забрался на железнодорожную цистерну. Это не первая громкая гибель несовершеннолетнего в поселке. «Трагический случай произошел в поселке 4 октября. В 20:05 в единую дежурную диспетчерскую службу позвонил молодой человек, который рассказал, что его друг забрался на цистерну, стоявшую на железной дороге, и загорелся. Были оповещены все экстренные службы. После того, как сотрудники РЖД обесточили контактную сеть, тело погибшего мальчика спустили вниз», — сообщили местные жители в сообществе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». Выяснилось, что погибший приехал в Октябрьский из Орды. В поселке он учился в колледже. Одежда приятеля погибшего студента также загорелась, но подростку удалось ее потушить, и он остался в живых. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

В поселке Октябрьский (Пермский край) 17-летний студент колледжа сгорел заживо. Трагедия произошла после того, как подросток забрался на железнодорожную цистерну. Это не первая громкая гибель несовершеннолетнего в поселке. «Трагический случай произошел в поселке 4 октября. В 20:05 в единую дежурную диспетчерскую службу позвонил молодой человек, который рассказал, что его друг забрался на цистерну, стоявшую на железной дороге, и загорелся. Были оповещены все экстренные службы. После того, как сотрудники РЖД обесточили контактную сеть, тело погибшего мальчика спустили вниз», — сообщили местные жители в сообществе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». Выяснилось, что погибший приехал в Октябрьский из Орды. В поселке он учился в колледже. Одежда приятеля погибшего студента также загорелась, но подростку удалось ее потушить, и он остался в живых. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.