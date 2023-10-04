В Пермском крае участники спецоперации создали общественную организацию

05 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Комитет по поддержке СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае создан «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края». Общественную организацию возглавил участник спецоперации Сергей Шуткин. В беседе с URA.RU Шуткин пояснил, что решение о создании подобных ветеранских организаций в субъектах РФ было принято этим летом в Москве на съезде участников СВО. Новость по теме В Свердловской области создали объединение ветеранов СВО «Комитет, как юрлицо, зарегистрирован в августе. В состав правления общественной организации вошло четыре человека, председателем избран я. Также был принят устав. Сейчас мы подали заявление на вступление в ассоциацию ветеранов СВО. И после того, как все регионы подадут заявление [на вступление в ассоциацию], когда эта ассоциация как таковая организуется, у нас уже будут дальнейшие распоряжения и полномочия для работы», — рассказал Шуткин. По словам Шуткина, в дальнейшем региональный комитет по поддержке ветеранов СВО намерен создать свои отделения «в самых крупных городах Прикамья». Задачей комитета будет привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. «Мы их собираем для того, чтобы предложить им влиться в какое-либо движение: спортивное, музыкальное, какое-то еще — то, что ближе по духу человеку», — отметил Шуткин. Участник спецоперации также добавил, что комитет будет проводить и различные патриотические мероприятия в тесном взаимодействии с ветеранскими организациями Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае создан «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края». Общественную организацию возглавил участник спецоперации Сергей Шуткин. В беседе с URA.RU Шуткин пояснил, что решение о создании подобных ветеранских организаций в субъектах РФ было принято этим летом в Москве на съезде участников СВО. «Комитет, как юрлицо, зарегистрирован в августе. В состав правления общественной организации вошло четыре человека, председателем избран я. Также был принят устав. Сейчас мы подали заявление на вступление в ассоциацию ветеранов СВО. И после того, как все регионы подадут заявление [на вступление в ассоциацию], когда эта ассоциация как таковая организуется, у нас уже будут дальнейшие распоряжения и полномочия для работы», — рассказал Шуткин. По словам Шуткина, в дальнейшем региональный комитет по поддержке ветеранов СВО намерен создать свои отделения «в самых крупных городах Прикамья». Задачей комитета будет привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. «Мы их собираем для того, чтобы предложить им влиться в какое-либо движение: спортивное, музыкальное, какое-то еще — то, что ближе по духу человеку», — отметил Шуткин. Участник спецоперации также добавил, что комитет будет проводить и различные патриотические мероприятия в тесном взаимодействии с ветеранскими организациями Пермского края.