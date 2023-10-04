04 октября 2023

В Пермском крае участники спецоперации создали общественную организацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, ветераны боевых действий, чвк вагнер, ветераны сво
Комитет по поддержке СВО Фото:

В Пермском крае создан «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края». Общественную организацию возглавил участник спецоперации Сергей Шуткин. В беседе с URA.RU Шуткин пояснил, что решение о создании подобных ветеранских организаций в субъектах РФ было принято этим летом в Москве на съезде участников СВО.

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«Комитет, как юрлицо, зарегистрирован в августе. В состав правления общественной организации вошло четыре человека, председателем избран я. Также был принят устав. Сейчас мы подали заявление на вступление в ассоциацию ветеранов СВО. И после того, как все регионы подадут заявление [на вступление в ассоциацию], когда эта ассоциация как таковая организуется, у нас уже будут дальнейшие распоряжения и полномочия для работы», — рассказал Шуткин.

По словам Шуткина, в дальнейшем региональный комитет по поддержке ветеранов СВО намерен создать свои отделения «в самых крупных городах Прикамья». Задачей комитета будет привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. «Мы их собираем для того, чтобы предложить им влиться в какое-либо движение: спортивное, музыкальное, какое-то еще — то, что ближе по духу человеку», — отметил Шуткин. Участник спецоперации также добавил, что комитет будет проводить и различные патриотические мероприятия в тесном взаимодействии с ветеранскими организациями Пермского края.

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В Пермском крае создан «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края». Общественную организацию возглавил участник спецоперации Сергей Шуткин. В беседе с URA.RU Шуткин пояснил, что решение о создании подобных ветеранских организаций в субъектах РФ было принято этим летом в Москве на съезде участников СВО. «Комитет, как юрлицо, зарегистрирован в августе. В состав правления общественной организации вошло четыре человека, председателем избран я. Также был принят устав. Сейчас мы подали заявление на вступление в ассоциацию ветеранов СВО. И после того, как все регионы подадут заявление [на вступление в ассоциацию], когда эта ассоциация как таковая организуется, у нас уже будут дальнейшие распоряжения и полномочия для работы», — рассказал Шуткин. По словам Шуткина, в дальнейшем региональный комитет по поддержке ветеранов СВО намерен создать свои отделения «в самых крупных городах Прикамья». Задачей комитета будет привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения. «Мы их собираем для того, чтобы предложить им влиться в какое-либо движение: спортивное, музыкальное, какое-то еще — то, что ближе по духу человеку», — отметил Шуткин. Участник спецоперации также добавил, что комитет будет проводить и различные патриотические мероприятия в тесном взаимодействии с ветеранскими организациями Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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