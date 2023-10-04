04 октября 2023

Челябинца задержали по подозрению в изнасиловании малолетней

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас задержанный находится в изоляторе Фото:

Жителя Красноармейского района Челябинской области задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас он находится в изоляторе.

«Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Возбуждено уголовное дело. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, задержанному 26 лет. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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Жителя Красноармейского района Челябинской области задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас он находится в изоляторе. «Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Возбуждено уголовное дело. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанному 26 лет. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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