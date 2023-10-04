Челябинца задержали по подозрению в изнасиловании малолетней

Сейчас задержанный находится в изоляторе
Жителя Красноармейского района Челябинской области задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас он находится в изоляторе.
«Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Возбуждено уголовное дело. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания», — рассказал источник.
По данным URA.RU, задержанному 26 лет. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!