Рогозин помог ВС РФ уничтожить артиллерию ВСУ

05 октября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Разведка подтвердила точность корректировки расчета гаубицы Дмитрием Рогозиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин контролировал корректировку огня российского расчета гаубицы «Мста-Б». В результате было уничтожено артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. «В ходе артиллерийской дуэли под Пятихатками утром расчет гаубицы „Мста-Б“ разнес орудие противника. Я находился рядом с бойцами, контролировал корректировку огня», — передает слова Рогозина ТАСС. Он акцентировал внимание на том, что дальнейшая разведка территории подтвердила точность попадания. В конце сентября бывшего главу Роскосмоса назначили сенатором от Запорожской области, а 2 октября он написал заявление на новую должность в Совфеде. Кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленарном заседании Совфеда 11 октября.

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин контролировал корректировку огня российского расчета гаубицы «Мста-Б». В результате было уничтожено артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. «В ходе артиллерийской дуэли под Пятихатками утром расчет гаубицы „Мста-Б“ разнес орудие противника. Я находился рядом с бойцами, контролировал корректировку огня», — передает слова Рогозина ТАСС. Он акцентировал внимание на том, что дальнейшая разведка территории подтвердила точность попадания. В конце сентября бывшего главу Роскосмоса назначили сенатором от Запорожской области, а 2 октября он написал заявление на новую должность в Совфеде. Кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленарном заседании Совфеда 11 октября.