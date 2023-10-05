Рогозин помог ВС РФ уничтожить артиллерию ВСУ

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Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Разведка подтвердила точность корректировки расчета гаубицы Дмитрием Рогозиным Фото:

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин контролировал корректировку огня российского расчета гаубицы «Мста-Б». В результате было уничтожено артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

«В ходе артиллерийской дуэли под Пятихатками утром расчет гаубицы „Мста-Б“ разнес орудие противника. Я находился рядом с бойцами, контролировал корректировку огня», — передает слова Рогозина ТАСС. Он акцентировал внимание на том, что дальнейшая разведка территории подтвердила точность попадания.

В конце сентября бывшего главу Роскосмоса назначили сенатором от Запорожской области, а 2 октября он написал заявление на новую должность в Совфеде. Кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленарном заседании Совфеда 11 октября.

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Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин контролировал корректировку огня российского расчета гаубицы «Мста-Б». В результате было уничтожено артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. «В ходе артиллерийской дуэли под Пятихатками утром расчет гаубицы „Мста-Б“ разнес орудие противника. Я находился рядом с бойцами, контролировал корректировку огня», — передает слова Рогозина ТАСС. Он акцентировал внимание на том, что дальнейшая разведка территории подтвердила точность попадания. В конце сентября бывшего главу Роскосмоса назначили сенатором от Запорожской области, а 2 октября он написал заявление на новую должность в Совфеде. Кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленарном заседании Совфеда 11 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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