Рогозин написал заявление о новой должности в Совфеде

Рогозин написал заявление о своем включении в комиссию по обороне Совфеда

02 октября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожья 23 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о своем включении в состав комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента. «Рогозин Дмитрий Олегович написал заявление в комитет по обороне и безопасности», — цитирует агентство собеседника. По его словам, кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленаром заседании Совфеда 11 октября. Экс-глава «Роскосмоса» назначен сенатором от Запорожья 23 сентября. Ранее он был постоянным представителем России в НАТО, а в «нулевые» был депутатом Госдумы. После ухода из «Роскосмоса» в 2022 году Рогозин стал руководителем научно-технического центра «Царские волки» и работал в зоне СВО. Сейчас, по данным ТАСС, Рогозин собирается вернуться в зону боевых действий.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о своем включении в состав комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента. «Рогозин Дмитрий Олегович написал заявление в комитет по обороне и безопасности», — цитирует агентство собеседника. По его словам, кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленаром заседании Совфеда 11 октября. Экс-глава «Роскосмоса» назначен сенатором от Запорожья 23 сентября. Ранее он был постоянным представителем России в НАТО, а в «нулевые» был депутатом Госдумы. После ухода из «Роскосмоса» в 2022 году Рогозин стал руководителем научно-технического центра «Царские волки» и работал в зоне СВО. Сейчас, по данным ТАСС, Рогозин собирается вернуться в зону боевых действий.