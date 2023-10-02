Рогозин написал заявление о новой должности в Совфеде

Рогозин написал заявление о своем включении в комиссию по обороне Совфеда
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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожья 23 сентября Фото:

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о своем включении в состав комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

«Рогозин Дмитрий Олегович написал заявление в комитет по обороне и безопасности», — цитирует агентство собеседника. По его словам, кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленаром заседании Совфеда 11 октября.

Экс-глава «Роскосмоса» назначен сенатором от Запорожья 23 сентября. Ранее он был постоянным представителем России в НАТО, а в «нулевые» был депутатом Госдумы. После ухода из «Роскосмоса» в 2022 году Рогозин стал руководителем научно-технического центра «Царские волки» и работал в зоне СВО. Сейчас, по данным ТАСС, Рогозин собирается вернуться в зону боевых действий.

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о своем включении в состав комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента. «Рогозин Дмитрий Олегович написал заявление в комитет по обороне и безопасности», — цитирует агентство собеседника. По его словам, кандидатуру Рогозина рассмотрят на пленаром заседании Совфеда 11 октября. Экс-глава «Роскосмоса» назначен сенатором от Запорожья 23 сентября. Ранее он был постоянным представителем России в НАТО, а в «нулевые» был депутатом Госдумы. После ухода из «Роскосмоса» в 2022 году Рогозин стал руководителем научно-технического центра «Царские волки» и работал в зоне СВО. Сейчас, по данным ТАСС, Рогозин собирается вернуться в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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