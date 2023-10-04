04 октября 2023

В челябинском районе мужчина до смерти избил собственную бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Внук нанес бабушке тяжкие увечья, от которых она скончалась Фото:

В Сосновском районе Челябинской области пенсионерка умерла в больнице, куда она попала после того, как ее избил внук. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, родственник женщины был задержан.

«Предварительно, женщина поссорилась с внуком, и он начал ее избивать. В больнице у пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. От полученных травм она скончалась в медучреждении на следующие сутки», — рассказали источник.

По данным URA.RU, внук пенсионерки в настоящее время ждет избрания меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). О мужчине известно, что ему 37 лет. Ранее он был судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Сосновском районе Челябинской области пенсионерка умерла в больнице, куда она попала после того, как ее избил внук. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, родственник женщины был задержан. «Предварительно, женщина поссорилась с внуком, и он начал ее избивать. В больнице у пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. От полученных травм она скончалась в медучреждении на следующие сутки», — рассказали источник. По данным URA.RU, внук пенсионерки в настоящее время ждет избрания меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). О мужчине известно, что ему 37 лет. Ранее он был судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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