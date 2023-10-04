В челябинском районе мужчина до смерти избил собственную бабушку

05 октября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Внук нанес бабушке тяжкие увечья, от которых она скончалась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области пенсионерка умерла в больнице, куда она попала после того, как ее избил внук. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, родственник женщины был задержан. «Предварительно, женщина поссорилась с внуком, и он начал ее избивать. В больнице у пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. От полученных травм она скончалась в медучреждении на следующие сутки», — рассказали источник. По данным URA.RU, внук пенсионерки в настоящее время ждет избрания меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). О мужчине известно, что ему 37 лет. Ранее он был судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Сосновском районе Челябинской области пенсионерка умерла в больнице, куда она попала после того, как ее избил внук. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, родственник женщины был задержан. «Предварительно, женщина поссорилась с внуком, и он начал ее избивать. В больнице у пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. От полученных травм она скончалась в медучреждении на следующие сутки», — рассказали источник. По данным URA.RU, внук пенсионерки в настоящее время ждет избрания меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). О мужчине известно, что ему 37 лет. Ранее он был судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.