04 октября 2023

Тюменская авиакомпания отменила рейс из ЯНАО в Тюмень

Ютейр отменил рейс из села Толька Ямало-Ненецкого округа в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
Ютейр отменил рейс из ямальского села в Тюмень Фото:

Рейс из Тюмени в село Толька Красноселькупского района (ЯНАО) отменен. Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино».

«Рейс авиакомпании Ютейр „Толька-Тюмень“: расчетное время прибытия — 17:30. Отменен», — сообщается на сайте международного аэропорта.

Агентство направило запрос в авиакомпанию Ютейр. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, как жители Сургута не смогли улететь в Москву. Все потому, что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала.

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Рейс из Тюмени в село Толька Красноселькупского района (ЯНАО) отменен. Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино». «Рейс авиакомпании Ютейр „Толька-Тюмень“: расчетное время прибытия — 17:30. Отменен», — сообщается на сайте международного аэропорта. Агентство направило запрос в авиакомпанию Ютейр. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, как жители Сургута не смогли улететь в Москву. Все потому, что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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