Тюменская авиакомпания отменила рейс из ЯНАО в Тюмень

Ютейр отменил рейс из ямальского села в Тюмень
Рейс из Тюмени в село Толька Красноселькупского района (ЯНАО) отменен. Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино».
«Рейс авиакомпании Ютейр „Толька-Тюмень“: расчетное время прибытия — 17:30. Отменен», — сообщается на сайте международного аэропорта.
Агентство направило запрос в авиакомпанию Ютейр. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, как жители Сургута не смогли улететь в Москву. Все потому, что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала.
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