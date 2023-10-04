Тюменская авиакомпания отменила рейс из ЯНАО в Тюмень

Ютейр отменил рейс из села Толька Ямало-Ненецкого округа в Тюмень

05 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Ютейр отменил рейс из ямальского села в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс из Тюмени в село Толька Красноселькупского района (ЯНАО) отменен. Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино». «Рейс авиакомпании Ютейр „Толька-Тюмень“: расчетное время прибытия — 17:30. Отменен», — сообщается на сайте международного аэропорта. Агентство направило запрос в авиакомпанию Ютейр. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, как жители Сургута не смогли улететь в Москву. Все потому, что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала.

Рейс из Тюмени в село Толька Красноселькупского района (ЯНАО) отменен. Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино». «Рейс авиакомпании Ютейр „Толька-Тюмень“: расчетное время прибытия — 17:30. Отменен», — сообщается на сайте международного аэропорта. Агентство направило запрос в авиакомпанию Ютейр. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, как жители Сургута не смогли улететь в Москву. Все потому, что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала.