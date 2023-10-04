В Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей

Самая высокооплачиваемая вакансия педагога в Свердловской области: учитель русского языка в онлайн-школу. Об этом стало известно из исследования hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU.
«Требуется преподаватель русского языка (ЕГЭ) в онлайн-школу с зарплатой от 130 000 рублей на руки», — говорится в объявлении. Не сильно уступает вакансия преподаватель математики с предлагаемой зарплатой от 70 000 до 150 000 тысяч рублей. Преподавателям английского языка удаленно, китайского языка и музыки предлагают оплату до 100 000 рублей.
За период с января по сентябрь в 2023 году в Свердловской области было открыто на 34% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата остается на уровне 2022 года и составляет 36 400 рублей.
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