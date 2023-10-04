04 октября 2023

В Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, доска, школа, учитель в маске, сдача егэ
Самая высокооплачиваемая вакансия педагога в Свердловской области: учитель русского языка в онлайн-школу (Фото из архива) Фото:

Самая высокооплачиваемая вакансия педагога в Свердловской области: учитель русского языка в онлайн-школу. Об этом стало известно из исследования hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU.

«Требуется преподаватель русского языка (ЕГЭ) в онлайн-школу с зарплатой от 130 000 рублей на руки», — говорится в объявлении. Не сильно уступает вакансия преподаватель математики с предлагаемой зарплатой от 70 000 до 150 000 тысяч рублей. Преподавателям английского языка удаленно, китайского языка и музыки предлагают оплату до 100 000 рублей.

За период с января по сентябрь в 2023 году в Свердловской области было открыто на 34% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата остается на уровне 2022 года и составляет 36 400 рублей.

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Самая высокооплачиваемая вакансия педагога в Свердловской области: учитель русского языка в онлайн-школу. Об этом стало известно из исследования hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU. «Требуется преподаватель русского языка (ЕГЭ) в онлайн-школу с зарплатой от 130 000 рублей на руки», — говорится в объявлении. Не сильно уступает вакансия преподаватель математики с предлагаемой зарплатой от 70 000 до 150 000 тысяч рублей. Преподавателям английского языка удаленно, китайского языка и музыки предлагают оплату до 100 000 рублей. За период с января по сентябрь в 2023 году в Свердловской области было открыто на 34% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата остается на уровне 2022 года и составляет 36 400 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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