Депутат курганской облдумы подарил оружие общественникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Александр Обласов подарил винтовку руководству общественно-патриотического движения «Стражи Границы». Подарок он сделал для детей, которые занимаются патриотическим воспитанием. Об этом заявили общественники на своей странице в соцсетях.

«Депутат Курганской областной думы Александр Деонисьевич Обласов подарил Куртамышской общественной организации „Стражи Границы“ пневматическую винтовку», — пишут члены организации в соцсети «Одноклассники». Ее ветераны будут использовать для занятий по стрельбе с детьми.

Бывшие пограничники утверждают, что винтовка стала своевременным и нужным подарком. Они часто проводят занятия для школьников на учебной погранзаставе, в том числе обучают стрельбе.

Редакция дозвонилась до депутата. Обласов сообщил, что идея подарка возникла еще при открытии учебной погранзаставы. По словам политика, дети с удовольствием занимаются на учебном полигоне с ветеранами, некоторые школы приезжают в Куртамыш из других округов. Для детей разработана программа, где они метают ножи, учебные гранаты, проводят стрельбы. Поэтому он подарил для занятий детей пневматическое ружье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области провели слет для юных пограничников. Погрануправление ФСБ по Курганской и Тюменской областям организовало соревнование на базе школы-интерната в Куртамыше.

Депутат курганской облдумы Александр Обласов подарил винтовку ветеранам-пограничникам фото: «Стражи границы» Куртамышского района https://ok.ru/group/52743092306063/album/52744040022159/979831917967