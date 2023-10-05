Курганский депутат Обласов купил винтовку, чтобы дети учились стрелять. Фото

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Заседание областной думы. Курган, обласов александр
Депутат курганской облдумы подарил оружие общественникам Фото:

Депутат Курганской областной думы Александр Обласов подарил винтовку руководству общественно-патриотического движения «Стражи Границы». Подарок он сделал для детей, которые занимаются патриотическим воспитанием. Об этом заявили общественники на своей странице в соцсетях.

«Депутат Курганской областной думы Александр Деонисьевич Обласов подарил Куртамышской общественной организации „Стражи Границы“ пневматическую винтовку», — пишут члены организации в соцсети «Одноклассники». Ее ветераны будут использовать для занятий по стрельбе с детьми.

Бывшие пограничники утверждают, что винтовка стала своевременным и нужным подарком. Они часто проводят занятия для школьников на учебной погранзаставе, в том числе обучают стрельбе.

Редакция дозвонилась до депутата. Обласов сообщил, что идея подарка возникла еще при открытии учебной погранзаставы. По словам политика, дети с удовольствием занимаются на учебном полигоне с ветеранами, некоторые школы приезжают в Куртамыш из других округов. Для детей разработана программа, где они метают ножи, учебные гранаты, проводят стрельбы. Поэтому он подарил для занятий детей пневматическое ружье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области провели слет для юных пограничников. Погрануправление ФСБ по Курганской и Тюменской областям организовало соревнование на базе школы-интерната в Куртамыше.

Депутат курганской облдумы Александр Обласов подарил винтовку ветеранам-пограничникам
Депутат курганской облдумы Александр Обласов подарил винтовку ветеранам-пограничникам
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Депутат Курганской областной думы Александр Обласов подарил винтовку руководству общественно-патриотического движения «Стражи Границы». Подарок он сделал для детей, которые занимаются патриотическим воспитанием. Об этом заявили общественники на своей странице в соцсетях. «Депутат Курганской областной думы Александр Деонисьевич Обласов подарил Куртамышской общественной организации „Стражи Границы“ пневматическую винтовку», — пишут члены организации в соцсети «Одноклассники». Ее ветераны будут использовать для занятий по стрельбе с детьми. Бывшие пограничники утверждают, что винтовка стала своевременным и нужным подарком. Они часто проводят занятия для школьников на учебной погранзаставе, в том числе обучают стрельбе. Редакция дозвонилась до депутата. Обласов сообщил, что идея подарка возникла еще при открытии учебной погранзаставы. По словам политика, дети с удовольствием занимаются на учебном полигоне с ветеранами, некоторые школы приезжают в Куртамыш из других округов. Для детей разработана программа, где они метают ножи, учебные гранаты, проводят стрельбы. Поэтому он подарил для занятий детей пневматическое ружье. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области провели слет для юных пограничников. Погрануправление ФСБ по Курганской и Тюменской областям организовало соревнование на базе школы-интерната в Куртамыше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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