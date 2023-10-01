На базе губернаторской кадетской школы в Курганской области были проведены военные соревнования 7-9 классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пограничники курганского УФСБ провели военные соревнования «Слет юных друзей пограничников» среди школьников в губернаторской кадетской школе в Куртамыше (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в Куртамыше проведен 14-й „Слет отрядов юных друзей пограничников“ в Куртамыше. Мероприятие прошло на базе губернаторской Куртамышской кадетской школы-интерната. В соревнованиях участвовали 6 отрядов из образовательных учреждений Курганской области», — сообщает пресс-служба. Уточняется, что в соревнованиях участвовали девушки и юноши 7-9 классов.

Также представители УФСБ сообщают, что слет включал в себя несколько номинаций. Среди них были: конкурс художественной самодеятельности, строевая подготовка, следопытство, стрельба из пневматического оружия, историко-географический конкурс и военизированная эстафета. Проводимая работа, со слов пресс-службы, вносит большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и формирует у них качества, необходимые при действиях в ЧС и экстремальных условиях.

Ранее URA.RU писало, что курганские школьники отправились в лагерь для обучения военной подготовке. Восьмиклассники на сменах учились оказывать первую доврачебную помощь, и должны были освоить азы огневой и тактической подготовки.