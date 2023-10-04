Росприроднадзор кратно увеличил исковые требования к нефтяникам ЯНАО

Претензии Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» из Губкинского увеличились в разы. За последнюю декаду сентября в окружной Арбитражный суд в адрес нефтяников поступило шесть новых исковых требований со стороны Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, следует из картотеки арбитражных дел.
«В период с 20 по 30 сентября в арбитражный суд ЯНАО поступило шесть исков со стороны Северо-Уральского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Только по двум последним искам, претензии к компании составляют 40 миллионов рублей», — следует из данных картотеки Арбитражного суда ЯНАО.
Новые исковые заявления приняты к рассмотрению, заседания по рассмотрению арбитражных дел назначены на конец ноября. Сумма общих претензий Росприроднадзора к «РН-Пурнефтегаз» выросла почти на 90 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в адрес нефтяников поступило десять исков на сумму около 6,6 миллионов рублей. Претензии к компании касаются возмещения вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды.
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