Росприроднадзор кратно увеличил исковые требования к нефтяникам ЯНАО

05 октября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Претензии Росприроднадзора к «РН-Пурнефтегаз» выросли почти в 15 раз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Претензии Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» из Губкинского увеличились в разы. За последнюю декаду сентября в окружной Арбитражный суд в адрес нефтяников поступило шесть новых исковых требований со стороны Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, следует из картотеки арбитражных дел. «В период с 20 по 30 сентября в арбитражный суд ЯНАО поступило шесть исков со стороны Северо-Уральского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Только по двум последним искам, претензии к компании составляют 40 миллионов рублей», — следует из данных картотеки Арбитражного суда ЯНАО. Новые исковые заявления приняты к рассмотрению, заседания по рассмотрению арбитражных дел назначены на конец ноября. Сумма общих претензий Росприроднадзора к «РН-Пурнефтегаз» выросла почти на 90 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в адрес нефтяников поступило десять исков на сумму около 6,6 миллионов рублей. Претензии к компании касаются возмещения вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды.

Претензии Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» из Губкинского увеличились в разы. За последнюю декаду сентября в окружной Арбитражный суд в адрес нефтяников поступило шесть новых исковых требований со стороны Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, следует из картотеки арбитражных дел. «В период с 20 по 30 сентября в арбитражный суд ЯНАО поступило шесть исков со стороны Северо-Уральского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Только по двум последним искам, претензии к компании составляют 40 миллионов рублей», — следует из данных картотеки Арбитражного суда ЯНАО. Новые исковые заявления приняты к рассмотрению, заседания по рассмотрению арбитражных дел назначены на конец ноября. Сумма общих претензий Росприроднадзора к «РН-Пурнефтегаз» выросла почти на 90 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в адрес нефтяников поступило десять исков на сумму около 6,6 миллионов рублей. Претензии к компании касаются возмещения вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды.