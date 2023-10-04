04 октября 2023

В Челябинске ребенок выпал из окна школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка упала с высоты третьего этажа Фото:

В одной из школ Челябинска 12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Девочка находилась на третьем этаже учебного заведения. Сейчас в причинах и обстоятельствах ее падения должны разобраться специалисты», — рассказал источник.

URA.RU связалось с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. Своей реакцией женщина дала понять, что не настроена на разговор на эту тему по телефону.

Агентство связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

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В одной из школ Челябинска 12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Девочка находилась на третьем этаже учебного заведения. Сейчас в причинах и обстоятельствах ее падения должны разобраться специалисты», — рассказал источник. URA.RU связалось с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. Своей реакцией женщина дала понять, что не настроена на разговор на эту тему по телефону. Агентство связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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