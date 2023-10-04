В Челябинске ребенок выпал из окна школы

Девочка упала с высоты третьего этажа
В одной из школ Челябинска 12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Девочка находилась на третьем этаже учебного заведения. Сейчас в причинах и обстоятельствах ее падения должны разобраться специалисты», — рассказал источник.
URA.RU связалось с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. Своей реакцией женщина дала понять, что не настроена на разговор на эту тему по телефону.
Агентство связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
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