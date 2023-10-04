04 октября 2023

«Газпромнефть» собирается повысить добычу нефти в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
Нефтяники «Газпромнефть-Хантос» собираются повысить добычу нефти на месторождении имени Жагрина до 8 млн тонн Фото:

«Газпромнефть» собирается повысить добычу нефти на месторождениях в ХМАО. На официальном сайте дочернего общества «Газпромнефть-Хантос» сообщается, что новое оборудование на месторождении им. Александра Жагрина поможет добывать и подготавливать в год на 2,5 млн тонн нефти больше.

«Предприятие ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс — установку подготовки нефти — на месторождении имени Жагрина. Он позволит нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн тонн в год», — указано в публикации.

УПН позволит нефтяникам приступить к разработке активов, которые расположены рядом с месторождением имени Жагрина. Нефтедобывающий объект является центром нефтяного кластера, который объединяет восемь месторождений с нефтяными запасами порядка 840 млн тонн.

Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО планирует наращивать добычу нефти и газа. Власти собираются увеличить количество участков недр для привлечения инвестиций в округ.

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«Газпромнефть» собирается повысить добычу нефти на месторождениях в ХМАО. На официальном сайте дочернего общества «Газпромнефть-Хантос» сообщается, что новое оборудование на месторождении им. Александра Жагрина поможет добывать и подготавливать в год на 2,5 млн тонн нефти больше. «Предприятие ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс — установку подготовки нефти — на месторождении имени Жагрина. Он позволит нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн тонн в год», — указано в публикации. УПН позволит нефтяникам приступить к разработке активов, которые расположены рядом с месторождением имени Жагрина. Нефтедобывающий объект является центром нефтяного кластера, который объединяет восемь месторождений с нефтяными запасами порядка 840 млн тонн. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО планирует наращивать добычу нефти и газа. Власти собираются увеличить количество участков недр для привлечения инвестиций в округ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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