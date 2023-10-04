«Газпромнефть» собирается повысить добычу нефти в ХМАО

05 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Нефтяники «Газпромнефть-Хантос» собираются повысить добычу нефти на месторождении имени Жагрина до 8 млн тонн Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Газпромнефть» собирается повысить добычу нефти на месторождениях в ХМАО. На официальном сайте дочернего общества «Газпромнефть-Хантос» сообщается, что новое оборудование на месторождении им. Александра Жагрина поможет добывать и подготавливать в год на 2,5 млн тонн нефти больше. «Предприятие ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс — установку подготовки нефти — на месторождении имени Жагрина. Он позволит нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн тонн в год», — указано в публикации. УПН позволит нефтяникам приступить к разработке активов, которые расположены рядом с месторождением имени Жагрина. Нефтедобывающий объект является центром нефтяного кластера, который объединяет восемь месторождений с нефтяными запасами порядка 840 млн тонн. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО планирует наращивать добычу нефти и газа. Власти собираются увеличить количество участков недр для привлечения инвестиций в округ.

«Газпромнефть» собирается повысить добычу нефти на месторождениях в ХМАО. На официальном сайте дочернего общества «Газпромнефть-Хантос» сообщается, что новое оборудование на месторождении им. Александра Жагрина поможет добывать и подготавливать в год на 2,5 млн тонн нефти больше. «Предприятие ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс — установку подготовки нефти — на месторождении имени Жагрина. Он позволит нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн тонн в год», — указано в публикации. УПН позволит нефтяникам приступить к разработке активов, которые расположены рядом с месторождением имени Жагрина. Нефтедобывающий объект является центром нефтяного кластера, который объединяет восемь месторождений с нефтяными запасами порядка 840 млн тонн. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО планирует наращивать добычу нефти и газа. Власти собираются увеличить количество участков недр для привлечения инвестиций в округ.