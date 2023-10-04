Следователи ЯНАО забрали у полиции уголовное дело о гибели ребенка в ДТП

В Салехарде (ЯНАО) расследованием уголовного дела о гибели ребенка в ДТП 3 октября займутся следователи окружного следкома. Полиция передала ранее возбужденное уголовное дело в СК, в связи с высоким общественным резонансом, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В связи с гибелью несовершеннолетней и высоким общественным резонансом уголовное дело для дальнейшего расследования передано в производство Салехардского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ЯНАО. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Андрея Егорова», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. Также назначены судебно-криминалистические экспертизы. По предварительным данным, водитель признал свою вину в ДТП.
Ранее URA.RU рассказало, что вечером 3 октября в Салехарде водитель УАЗ Patriot на пешеходном переходе сбил девочку 2011 года рождения. Приехавшие на место ДТП медики пытались спасти ребенка, несмотря на их усилия девочка скончалась от полученных травм.
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