Найден подозреваемый в убийстве тюменца, тело которого перевозили в багажнике

По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. В совершении преступления подозревают одного из родственников убитого. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области.
«Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском Тюменского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство). В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого», — указано в сообщении регионального управления СК.
Там добавили, что, по предварительным данным, убийство произошло на фоне личных неприязненных отношений. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство писало о том, что 5 октября в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике автомобиля Lada Granta труп человека. Как выяснилось позже, один из школьников является сыном убитого.
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