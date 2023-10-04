Найден подозреваемый в убийстве тюменца, тело которого перевозили в багажнике

05 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС остановили машину с трупом в багажнике на одной из улиц Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. В совершении преступления подозревают одного из родственников убитого. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области. «Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском Тюменского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство). В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого», — указано в сообщении регионального управления СК. Там добавили, что, по предварительным данным, убийство произошло на фоне личных неприязненных отношений. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее агентство писало о том, что 5 октября в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике автомобиля Lada Granta труп человека. Как выяснилось позже, один из школьников является сыном убитого.

По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. В совершении преступления подозревают одного из родственников убитого. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области. «Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском Тюменского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство). В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого», — указано в сообщении регионального управления СК. Там добавили, что, по предварительным данным, убийство произошло на фоне личных неприязненных отношений. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее агентство писало о том, что 5 октября в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике автомобиля Lada Granta труп человека. Как выяснилось позже, один из школьников является сыном убитого.