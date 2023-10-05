Свердловчане оформили рекордное количество ипотек в сентябре

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У свердловчан на 40% вырос спрос на ипотеку в сентябре Фото:

В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос на 40% по сравнению с августом, когда и так был рекордный показатель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ВТБ.

«За минувший месяц клиенты банка оформили 1,6 тысячи сделок на сумму в 6,5 миллиарда рублей, и это исторический максимум», — заявили в пресс-службе банка. Также средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тысяч и составила 4,1 миллиона рублей.

Такой ажиотаж связывают с ухудшением кредитных условий и опасениями от заемщиков о росте цен на недвижимость. «На ближайшие три месяца из-за ажиотажа от заемщиков цены могут существенно вырасти, но при этом, если льготную ипотеку отменят, то цены могут рухнуть на 15-20% за пол года», — прокомментировал корреспонденту URA.RU источник из сферы финансовой аналитики. В России льготную ипотеку пока что продлили до 1 июля 2024 года.

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В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос на 40% по сравнению с августом, когда и так был рекордный показатель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ВТБ. «За минувший месяц клиенты банка оформили 1,6 тысячи сделок на сумму в 6,5 миллиарда рублей, и это исторический максимум», — заявили в пресс-службе банка. Также средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тысяч и составила 4,1 миллиона рублей. Такой ажиотаж связывают с ухудшением кредитных условий и опасениями от заемщиков о росте цен на недвижимость. «На ближайшие три месяца из-за ажиотажа от заемщиков цены могут существенно вырасти, но при этом, если льготную ипотеку отменят, то цены могут рухнуть на 15-20% за пол года», — прокомментировал корреспонденту URA.RU источник из сферы финансовой аналитики. В России льготную ипотеку пока что продлили до 1 июля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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