Движение на челябинской дороге ограничат из-за проведения марафона

Движение перекроют на два часа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В связи с проведением легкоатлетического марафона 7 октября на два часа ограничат движение транспортных средств на региональной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса.

«На территории Кыштымского городского округа ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге регионального значения Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты, участок 22 — 31 километры с 11:00 до 13:00 часов 7 октября. Ограничение вводится в связи с проведением Федерацией легкой атлетики Челябинской области марафонского пробега „Путь к роднику“», — уточнили в пресс-службе.

В связи с ограничением движения водителям предложено предусмотреть возможную задержку в пути. Если это невозможно, нужно скорректировать маршрут.