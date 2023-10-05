Движение на челябинской дороге ограничат из-за проведения марафона

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, объезд, ремонт, знак кирпич, дорога
Движение перекроют на два часа Фото:

В связи с проведением легкоатлетического марафона 7 октября на два часа ограничат движение транспортных средств на региональной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса.

«На территории Кыштымского городского округа ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге регионального значения Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты, участок 22 — 31 километры с 11:00 до 13:00 часов 7 октября. Ограничение вводится в связи с проведением Федерацией легкой атлетики Челябинской области марафонского пробега „Путь к роднику“», — уточнили в пресс-службе.

В связи с ограничением движения водителям предложено предусмотреть возможную задержку в пути. Если это невозможно, нужно скорректировать маршрут.

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В связи с проведением легкоатлетического марафона 7 октября на два часа ограничат движение транспортных средств на региональной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «На территории Кыштымского городского округа ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге регионального значения Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты, участок 22 — 31 километры с 11:00 до 13:00 часов 7 октября. Ограничение вводится в связи с проведением Федерацией легкой атлетики Челябинской области марафонского пробега „Путь к роднику“», — уточнили в пресс-службе. В связи с ограничением движения водителям предложено предусмотреть возможную задержку в пути. Если это невозможно, нужно скорректировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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