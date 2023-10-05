Замгенпрокурора РФ Зайцев обсудил с губернатором Текслером защиту прав дольщиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Зайцев отметил вклад правительства Челябинской области в борьбу с преступностью Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 5 октября провел встречу с губернатором Алексеем Текслером в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Зайцев поднял вопросы защиты социальных прав челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Предметом диалога стали вопросы защиты социальных прав граждан. Замгенпрокурора РФ отметил значительную работу, проведенную областным правительством. Одновременно он обратил внимание на лекарственное обеспечение населения и подготовку к отопительному сезону», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Отдельно замгенпрокурора выделил ситуацию с долгами за топливно-энергетические ресурсы, состояние сетей и качество питьевой воды. На встрече обсудили проблему защиты прав дольщиков и переселение из аварийного жилья. Зайцев также поднял вопросы своевременности закупок областным минздравом, запаса медикаментов и обеспечения техникой для реабилитации граждан с ОВЗ.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 5 октября провел встречу с губернатором Алексеем Текслером в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Зайцев поднял вопросы защиты социальных прав челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Предметом диалога стали вопросы защиты социальных прав граждан. Замгенпрокурора РФ отметил значительную работу, проведенную областным правительством. Одновременно он обратил внимание на лекарственное обеспечение населения и подготовку к отопительному сезону», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Отдельно замгенпрокурора выделил ситуацию с долгами за топливно-энергетические ресурсы, состояние сетей и качество питьевой воды. На встрече обсудили проблему защиты прав дольщиков и переселение из аварийного жилья. Зайцев также поднял вопросы своевременности закупок областным минздравом, запаса медикаментов и обеспечения техникой для реабилитации граждан с ОВЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...