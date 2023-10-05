Замгенпрокурора РФ Зайцев обсудил с губернатором Текслером защиту прав дольщиков. Фото

05 октября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Зайцев отметил вклад правительства Челябинской области в борьбу с преступностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 5 октября провел встречу с губернатором Алексеем Текслером в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Зайцев поднял вопросы защиты социальных прав челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Предметом диалога стали вопросы защиты социальных прав граждан. Замгенпрокурора РФ отметил значительную работу, проведенную областным правительством. Одновременно он обратил внимание на лекарственное обеспечение населения и подготовку к отопительному сезону», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Отдельно замгенпрокурора выделил ситуацию с долгами за топливно-энергетические ресурсы, состояние сетей и качество питьевой воды. На встрече обсудили проблему защиты прав дольщиков и переселение из аварийного жилья. Зайцев также поднял вопросы своевременности закупок областным минздравом, запаса медикаментов и обеспечения техникой для реабилитации граждан с ОВЗ. фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 5 октября провел встречу с губернатором Алексеем Текслером в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Зайцев поднял вопросы защиты социальных прав челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Предметом диалога стали вопросы защиты социальных прав граждан. Замгенпрокурора РФ отметил значительную работу, проведенную областным правительством. Одновременно он обратил внимание на лекарственное обеспечение населения и подготовку к отопительному сезону», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Отдельно замгенпрокурора выделил ситуацию с долгами за топливно-энергетические ресурсы, состояние сетей и качество питьевой воды. На встрече обсудили проблему защиты прав дольщиков и переселение из аварийного жилья. Зайцев также поднял вопросы своевременности закупок областным минздравом, запаса медикаментов и обеспечения техникой для реабилитации граждан с ОВЗ.