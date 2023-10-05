SHOT: продюсер подал в суд на Орбакайте из-за отмены концерта

05 октября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд ранее отказал в возврате аванса за отмененный концерт Орбакайте Фото: Владимир Жабриков С эстрадной певицы Кристины Орбакайте требуют взыскать 321 тысячу рублей через Кассационный суд за несостоявшийся концерт. Сообщение об этом появилось в telegram-канале SHOT. «С Кристины Орбайкате требуют 321 тысячу рублей через Кассационный суд. Сахалинский продюсер направил новую жалобу на предыдущие решения суда и пытается добиться от дочери Пугачевой возврата аванса за несостоявшийся концерт, с деньгами Орбакайте упорхнула за границу», — говорится в сообщении. В прошлом году 17 ноября Орбакайте должна была спеть в Южно-Сахалинске за 898 тысяч, однако концерт отменили. Организатор уже внес предоплату за аренду «Чехов-центра», отдал аванс звезде и запустил продажу билетов. Из-за слухов об отъезде певицы из России фанаты начали массово возвращать билеты. Жданов обвинил певицу в срыве мероприятия и попросил вернуть аванс, но она отказалась. Арбитражный суд Москвы в возврате аванса отказал, так как, по его мнению, организатор самостоятельно отменил концерт. Апелляцию продюсера суд отклонил. Зимой URA.RU проанализировало, где обосновались уехавшие из России знаменитости. В приоритете у большинства из них оказались страны дальнего зарубежья с мягким климатом.

С эстрадной певицы Кристины Орбакайте требуют взыскать 321 тысячу рублей через Кассационный суд за несостоявшийся концерт. Сообщение об этом появилось в telegram-канале SHOT. «С Кристины Орбайкате требуют 321 тысячу рублей через Кассационный суд. Сахалинский продюсер направил новую жалобу на предыдущие решения суда и пытается добиться от дочери Пугачевой возврата аванса за несостоявшийся концерт, с деньгами Орбакайте упорхнула за границу», — говорится в сообщении. В прошлом году 17 ноября Орбакайте должна была спеть в Южно-Сахалинске за 898 тысяч, однако концерт отменили. Организатор уже внес предоплату за аренду «Чехов-центра», отдал аванс звезде и запустил продажу билетов. Из-за слухов об отъезде певицы из России фанаты начали массово возвращать билеты. Жданов обвинил певицу в срыве мероприятия и попросил вернуть аванс, но она отказалась. Арбитражный суд Москвы в возврате аванса отказал, так как, по его мнению, организатор самостоятельно отменил концерт. Апелляцию продюсера суд отклонил. Зимой URA.RU проанализировало, где обосновались уехавшие из России знаменитости. В приоритете у большинства из них оказались страны дальнего зарубежья с мягким климатом.