Где обосновались знаменитости, уехавшие из РФ после начала СВО

Бывшие российские звезды предпочли страны с мягким климатом

25 февраля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

С началом СВО несколько десятков знаменитостей предпочли улететь из России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С февраля прошлого года, после объявления специальной военной операции по защите Донбасса, из РФ предпочли уехать несколько десятков артистов, политиков, общественных деятелей и блогеров. В приоритете у большинства из них оказались страны дальнего зарубежья с мягким климатом. Израиль Пугачева объявила, что уезжает в Израиль на лечение, но в итоге перебралась туда жить Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Одними из первых на землю обетованную перебрались Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Примадонна в сентябре забрала документы из московской школы, где учились дети звездной пары Лиза и Гарри, и выставила на продажу замок в деревне Грязь стоимостью в миллиард рублей. Сейчас Пугачева наслаждается климатом Израиля, а Галкин ведет активную гастрольную жизнь. Комик Семен Слепаков теперь живет и дает концерты в Тель-Авиве. В России его предлагали лишить гражданства и привлечь к уголовной ответственности за песню о гибели в спецоперации российских солдат. Автор и исполнитель, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента в РФ) поселился в Израиле со своей супругой Эйнат Кляйн — гражданкой этой страны. А частым гостем у него и Пугачевой, как пишут СМИ, является коллега по музыкальному цеху, основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, также покинувший Россию. По информации СМИ, в эту же страну вместе с женой переехал и режиссер Тимур Бекмамбетов, автор экранизаций «Дозоров» Сергея Лукьяненко, киносерий «Елки» и «Горько!» В декабре прошлого года Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России. Известно, что супруга режиссера проходила в Израиле лечение. Сам Бекмамбетов занят новыми международными проектами. Ранее он снял несколько фильмов в Голливуде (в том числе «Особо опасен» с Анджелиной Джоли). США Валерий Леонтьев после начала СВО окончательно перебрался к жене в Майями (штат Флорида), где у него есть двухэтажная вилла с видом на океан и нет назойливых поклонников. В декабре 2022-го появилась информация, что певец готов выступать в России за 150 тысяч долларов. Участники Little Big столкнулись с нехваткой денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники группы Little Big Илья Прусики* (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) и Софья Таюрская с июня 2022 года живут в Лос-Анджелесе и жалуются на нехватку денег. Остался в США после съемок и актер Артур Смольянинов, признанный в России иноагентом. Известность на родине ему принесли фильмы «Девятая рота», «Духless», «Мой парень — Ангел» и другие. Однако высказывания о спецоперации обернулись для него уголовным делом в России. Певец Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, уехал из России после объявления частичной мобилизации. В США он снимает клипы и сменил имя на Nick Pres. Испания В Барселоне был замечен youtube-блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов). В январе он закрыл в России ИП, на которое был зарегистрирован его собственный товарный знак «Вдудь». За границу блогер отбыл в марте 2022 года. Семейная пара Михаил Шац (признан иноагентом в РФ) и Татьяна Лазарева покинули Россию друг за другом. В прошлом году Лазарева, как и многие другие уехавшие звезды, жаловалась на проблемы с деньгами и необходимость сократить расходы. У Чубайса начались серьезные проблемы со здоровьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Испании же обосновались политик, экономист, бывший зампред правительства, инициатор приватизации, экс-директор «Роснано» Анатолий Чубайс и его жена, писательница Авдотья Смирнова. СК РФ проявляет интерес к Чубайсу по делу о нецелевом расходовании средств в «Роснано». В августе прошлого года, во время отдыха в Италии, Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена — Барре. Италия Экс-солистка группы «ВиаГра» Вера Брежнева с началом спецоперации объявила, что уезжает волонтером в одну из европейских стран, чтобы помогать беженцам с Украины. В феврале, в свой день, рождения, певица выложила фото в соцсети из дома в Италии. Франция Здесь замечены режиссер и актриса Рената Литвинова и певица Земфира (признана иноагентом в России). По слухам, у Литвиновой здесь есть недвижимость. На днях Литвинова выложила в соцсети видео, что вернулась домой. СМИ предположили, что актриса приехала навестить маму. Латвия Хаматова перебралась в Латвию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чулпан Хаматова построила дом в латвийской деревне. Актрисе пришлось полагаться на финансовую помощь друзей, так как постоянного дохода у нее не было. В декабре прошлого года Хаматову исключили из попечительского совета фонда «Круг добра». Певица Светлана Лобода купила коттедж в Юрмале. На новом месте она сменила имидж, отказавшись от откровенных нарядов. Литва В Литве вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым осела певица Монеточка (признана иноагентом в России), уроженка Свердловской области Елизавета Гырдымова. Летом у нее родилась дочь. В России певицу признали иноагентом после того, как на одном из концертов она стала выкрикивать националистические лозунги. Александр Филиппенко лишился работы в Театре Моссовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU У знаменитого актера театра и кино Александра Филиппенко в Литве живет дочь. В прошлом году Театр Моссовета решил не продлевать с артистом контракт. Сам актер заявлял, что переезд в Литву связан с проблемами со здоровьем. Объединенные Арабские Эмираты Экзотическую страну выбрал для себя Алишер Валиев* (признан иноагентом в России), он же Моргенштерн. Он покинул родину еще до начала СВО, по слухам, это было связано с повышенным интересом силовиков к персоне певца (в частности, его обвиняли в пропаганде наркотиков). В ОАЭ перебрался и хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк). В России его творчество тоже проверяли на пропаганду запрещенных веществ. Перед отъездом исполнитель отменил все запланированные концерты. Уехавшие из России знаменитости выбрали страны с мягким климатом URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С февраля прошлого года, после объявления специальной военной операции по защите Донбасса, из РФ предпочли уехать несколько десятков артистов, политиков, общественных деятелей и блогеров. В приоритете у большинства из них оказались страны дальнего зарубежья с мягким климатом. Израиль Одними из первых на землю обетованную перебрались Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Примадонна в сентябре забрала документы из московской школы, где учились дети звездной пары Лиза и Гарри, и выставила на продажу замок в деревне Грязь стоимостью в миллиард рублей. Сейчас Пугачева наслаждается климатом Израиля, а Галкин ведет активную гастрольную жизнь. Комик Семен Слепаков теперь живет и дает концерты в Тель-Авиве. В России его предлагали лишить гражданства и привлечь к уголовной ответственности за песню о гибели в спецоперации российских солдат. Автор и исполнитель, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента в РФ) поселился в Израиле со своей супругой Эйнат Кляйн — гражданкой этой страны. А частым гостем у него и Пугачевой, как пишут СМИ, является коллега по музыкальному цеху, основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, также покинувший Россию. По информации СМИ, в эту же страну вместе с женой переехал и режиссер Тимур Бекмамбетов, автор экранизаций «Дозоров» Сергея Лукьяненко, киносерий «Елки» и «Горько!» В декабре прошлого года Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России. Известно, что супруга режиссера проходила в Израиле лечение. Сам Бекмамбетов занят новыми международными проектами. Ранее он снял несколько фильмов в Голливуде (в том числе «Особо опасен» с Анджелиной Джоли). США Валерий Леонтьев после начала СВО окончательно перебрался к жене в Майями (штат Флорида), где у него есть двухэтажная вилла с видом на океан и нет назойливых поклонников. В декабре 2022-го появилась информация, что певец готов выступать в России за 150 тысяч долларов. Участники группы Little Big Илья Прусики* (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) и Софья Таюрская с июня 2022 года живут в Лос-Анджелесе и жалуются на нехватку денег. Остался в США после съемок и актер Артур Смольянинов, признанный в России иноагентом. Известность на родине ему принесли фильмы «Девятая рота», «Духless», «Мой парень — Ангел» и другие. Однако высказывания о спецоперации обернулись для него уголовным делом в России. Певец Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, уехал из России после объявления частичной мобилизации. В США он снимает клипы и сменил имя на Nick Pres. Испания В Барселоне был замечен youtube-блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов). В январе он закрыл в России ИП, на которое был зарегистрирован его собственный товарный знак «Вдудь». За границу блогер отбыл в марте 2022 года. Семейная пара Михаил Шац (признан иноагентом в РФ) и Татьяна Лазарева покинули Россию друг за другом. В прошлом году Лазарева, как и многие другие уехавшие звезды, жаловалась на проблемы с деньгами и необходимость сократить расходы. В Испании же обосновались политик, экономист, бывший зампред правительства, инициатор приватизации, экс-директор «Роснано» Анатолий Чубайс и его жена, писательница Авдотья Смирнова. СК РФ проявляет интерес к Чубайсу по делу о нецелевом расходовании средств в «Роснано». В августе прошлого года, во время отдыха в Италии, Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена — Барре. Италия Экс-солистка группы «ВиаГра» Вера Брежнева с началом спецоперации объявила, что уезжает волонтером в одну из европейских стран, чтобы помогать беженцам с Украины. В феврале, в свой день, рождения, певица выложила фото в соцсети из дома в Италии. Франция Здесь замечены режиссер и актриса Рената Литвинова и певица Земфира (признана иноагентом в России). По слухам, у Литвиновой здесь есть недвижимость. На днях Литвинова выложила в соцсети видео, что вернулась домой. СМИ предположили, что актриса приехала навестить маму. Латвия Чулпан Хаматова построила дом в латвийской деревне. Актрисе пришлось полагаться на финансовую помощь друзей, так как постоянного дохода у нее не было. В декабре прошлого года Хаматову исключили из попечительского совета фонда «Круг добра». Певица Светлана Лобода купила коттедж в Юрмале. На новом месте она сменила имидж, отказавшись от откровенных нарядов. Литва В Литве вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым осела певица Монеточка (признана иноагентом в России), уроженка Свердловской области Елизавета Гырдымова. Летом у нее родилась дочь. В России певицу признали иноагентом после того, как на одном из концертов она стала выкрикивать националистические лозунги. У знаменитого актера театра и кино Александра Филиппенко в Литве живет дочь. В прошлом году Театр Моссовета решил не продлевать с артистом контракт. Сам актер заявлял, что переезд в Литву связан с проблемами со здоровьем. Объединенные Арабские Эмираты Экзотическую страну выбрал для себя Алишер Валиев* (признан иноагентом в России), он же Моргенштерн. Он покинул родину еще до начала СВО, по слухам, это было связано с повышенным интересом силовиков к персоне певца (в частности, его обвиняли в пропаганде наркотиков). В ОАЭ перебрался и хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк). В России его творчество тоже проверяли на пропаганду запрещенных веществ. Перед отъездом исполнитель отменил все запланированные концерты.