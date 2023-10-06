Сенатор Перминова: акцизы только на спирт приведут к удорожанию медикаментов

06 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Сенатор Артамонов предложил ввести акцизы только на спирт Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Введение акцизов только на спирт может привести к удорожанию медикаментов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Курганской области Елена Перминова. На прошедших 3 октября слушаниях в Совете Федерации по проекту бюджета на 2024 год и на плановые — 2025 и 2026 годы председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Калужской области Анатолий Артамонов высказал свои предложение по пополнению федеральной казны на сотни миллиардов рублей. Одной из таких идей стало введение акцизов только на спирт. «Было предложение Анатолия Артамонова — где производится спирт, там сразу же взять акциз. Это будет наибольшее поступление в бюджет. Производителей других спиртосодержащих продуктов, например, водки уже не надо будет облагать акцизами, потому что ими будет обложен начальный продукт со спиртом. На его взгляд это было бы очень оптимально. Чтобы не было больше никаких укрывательств. Но здесь встает другой вопрос, потому что спирт еще идет на производство медицинских изделий. И здесь есть проблема — может произойти удорожание медикаментов, которые изготавливают на основе спирта. Это тема для обсуждения. Она должна обсуждаться министерством, правительством и тогда будет принято решение», — объяснила Елена Перминова. При этом сенатор подчеркнула, что в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено повышение акцизов на 4,5%. «Индексация акцизов у нас была предусмотрена и в предыдущем бюджете 2023 года и плановый период 2024—2025 года. Это происходит всегда. В этом бюджете небольшое повышение акцизов также будет. Предварительно было прописано в бюджете — на 4,5%. Любое повышение акцизов закладывается в цену конечного продукта. Безусловно, будет небольшое подорожание на увеличение акцизы», — добавила Перминова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение акцизов только на спирт может привести к удорожанию медикаментов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Курганской области Елена Перминова. На прошедших 3 октября слушаниях в Совете Федерации по проекту бюджета на 2024 год и на плановые — 2025 и 2026 годы председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Калужской области Анатолий Артамонов высказал свои предложение по пополнению федеральной казны на сотни миллиардов рублей. Одной из таких идей стало введение акцизов только на спирт. «Было предложение Анатолия Артамонова — где производится спирт, там сразу же взять акциз. Это будет наибольшее поступление в бюджет. Производителей других спиртосодержащих продуктов, например, водки уже не надо будет облагать акцизами, потому что ими будет обложен начальный продукт со спиртом. На его взгляд это было бы очень оптимально. Чтобы не было больше никаких укрывательств. Но здесь встает другой вопрос, потому что спирт еще идет на производство медицинских изделий. И здесь есть проблема — может произойти удорожание медикаментов, которые изготавливают на основе спирта. Это тема для обсуждения. Она должна обсуждаться министерством, правительством и тогда будет принято решение», — объяснила Елена Перминова. При этом сенатор подчеркнула, что в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено повышение акцизов на 4,5%. «Индексация акцизов у нас была предусмотрена и в предыдущем бюджете 2023 года и плановый период 2024—2025 года. Это происходит всегда. В этом бюджете небольшое повышение акцизов также будет. Предварительно было прописано в бюджете — на 4,5%. Любое повышение акцизов закладывается в цену конечного продукта. Безусловно, будет небольшое подорожание на увеличение акцизы», — добавила Перминова.