Крым готов потребовать от Украины 3 трлн рублей за водную блокаду

Крым подаст на Киев иск в суд, чтобы получить компенсацию в 3 трлн рублей за водную блокаду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Республика Крым потребует от Киева компенсацию за водную блокаду полуострова. Судебный иск планируется подготовить до конца года. Предварительная сумма превысит 3 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя госсовета республики Ефим Фикс на заседании общественной палаты региона.

«Активно работаем с более чем 50 предприятиями санаторно-курортного комплекса и выходим на достаточно серьезную цифру. <…> Я думаю, что до конца года у нас уже будет сформирован этот иск, и мы будем направлять его для рассмотрения судом. Сумма заявленных убытков уже составляет более 3 трлн рублей, и эта сумма будет увеличиваться», — передает слова Ефима Фикса ТАСС.

Еще 3 июля Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал судебный иск об ущербе бюджету региона, связанный с водной блокадой. Суд с 13 сентября постановил рассматривать иск в закрытом режиме. Также крымские власти хотят подготовить параллельно еще один иск об ущербе предприятиям и местным жителям.

В мае 2014 года после воссоединения России и Крыма Украина в одностороннем порядке перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области. Канал обеспечивал порядка 90% потребностей полуострова. В течение восьми лет жители Крыма получали воду только из местных источников. Во время СВО Россия освободила гидротехнический узел канала. Но 6 июня 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению дамбы и обмелению Северо-Крымского канала.

Ранее сообщалось, что украинские медиа запугивают жителей Крыма дефицитом питьевой воды. Подтверждали информацию тем, что Северо-Крымский канал из-за взрыва Каховской ГЭС с каждым днем все больше высыхает. Эта информация оказалась недостоверной, глава региона Сергей Аксенов ее опроверг.