Украинские медиа запугивают крымчан дефицитом питьевой воды

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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
Глава Крыма опроверг слухи о дефиците питьевой воды в регионе Фото:
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Опровержение фейковой информации

В Крыму есть запасы питьевой воды, информация о том, что вскоре жители полуострова столкнутся с ее дефицитом, является недостоверной. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В украинских медиа начали распространяться данные о том, что в Крыму якобы скоро останется только дождевая вода. Подтверждают такую информацию тем, что Северо-Крымский канал из-за взрыва Каховской ГЭС с каждым днем высыхает все больше. Однако публикации о возможном дефиците ресурса не являются правдой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков.

«В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», — написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Аксенов.

Ранее проукраинские медиа также распространяли информацию о том, что российская сторона виновата в подрыве Каховской ГЭС. Эти данные также оказались фейком.

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В Крыму есть запасы питьевой воды, информация о том, что вскоре жители полуострова столкнутся с ее дефицитом, является недостоверной. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В украинских медиа начали распространяться данные о том, что в Крыму якобы скоро останется только дождевая вода. Подтверждают такую информацию тем, что Северо-Крымский канал из-за взрыва Каховской ГЭС с каждым днем высыхает все больше. Однако публикации о возможном дефиците ресурса не являются правдой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. «В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», — написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Аксенов. Ранее проукраинские медиа также распространяли информацию о том, что российская сторона виновата в подрыве Каховской ГЭС. Эти данные также оказались фейком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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