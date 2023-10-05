Пермский стратегический завод потратится на свой фитнес-зал

Соликамский магниевый завод закупит оборудование для занятий фитнесом

Предприятие планирует закупить оборудование и инвентарь для занятий физкультурой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соликамский магниевый завод объявил цен и предложений на поставку оборудования для занятий физкультурой и фитнесом для установки его в закрытом помещении. Стратегическому пермскому предприятию требуются беговые дорожки, штанги и другие спортивные тренажеры и инвентарь.

«Запрос цен на поставку оборудования и инвентаря для занятий физической культурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах и фитнес-центрах. Дорожка беговая электрическая — 3 штуки, велотренажер спортивный — 2 штуки, штанга разборная — 2 штуки, скамья тренировочная универсальная, комплекс тренажерный многофункциональный, гантели», — указано в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

По данным сайта предприятия, в августе 2023 года его гендиректор Руслан Димухамедов сообщил, что завод намерен развивать собственную спортивную и социальную инфраструктуру. На 2024—2026 годы СМЗ запланировал поэтапный ремонт Дома спорта «Металлург», в котором будут открыты помещения для занятий спортом. Также сверстан план развития заводского санатория-профилактория «Здравушка». Один из его корпусов планируется переоборудовать в фитнес-клуб.

ОАО «Соликамский магниевый завод» является стратегическим российским предприятием, которое занимается в Пермском крае производством редкоземельных металлов. В 2022 году по решению суда большую часть принадлежащих частным лицам акций завода передали в собственность государства. Новым владельцем СМЗ стала госкорпорация «Росатом».