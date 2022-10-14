Контрпакет акций пермского завода олигарха отдали государству

В Перми завершается процесс национализации магниевого завода

15 октября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Национализация магниевого завода в Соликамске на финишной прямой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Контрольный пакет (более 89%) акций Соликамского магниевого завода передали на баланс Росимущества, которое, в свою очередь, обратилось в арбитражный суд Пермского края с заявлением к предприятию, требуя провести внеочередное собрание акционеров. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «По данным собеседника „Ъ-Прикамье“, в ходе внеочередного собрания акционеров Росимущество может настаивать на досрочном прекращении полномочий совета директоров. Сейчас совет директоров контролируется экс-акционером предприятия Игорем Пестриковым. Он вместе с Петром Кондрашевым, Сергеем Кирпичевым и Тимуром Старостиным владел пакетом, который был передан государству. Это произошло после того, как суд удовлетворил указанные требования Генпрокуратуры РФ», — передает издание. Как установил арбитраж, приватизация стратегического предприятия в 1992—1996 годах прошла с нарушениями федерального законодательства — без разрешения правительства РФ, об этом URA.RU сообщало ранее. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество предприятия. Позднее из совета директоров «Соликамского магниевого завода», возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значится пермский олигарх Петр Кондрашев, исключили 8 топ-менеджеров. В реестре открытого акционерного общества числится более пятисот акционеров. URA.RU также писало, что акции миноритариев (акционеров компании, размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении) Соликамского магниевого завода тоже могут передать государству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрольный пакет (более 89%) акций Соликамского магниевого завода передали на баланс Росимущества, которое, в свою очередь, обратилось в арбитражный суд Пермского края с заявлением к предприятию, требуя провести внеочередное собрание акционеров. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «По данным собеседника „Ъ-Прикамье“, в ходе внеочередного собрания акционеров Росимущество может настаивать на досрочном прекращении полномочий совета директоров. Сейчас совет директоров контролируется экс-акционером предприятия Игорем Пестриковым. Он вместе с Петром Кондрашевым, Сергеем Кирпичевым и Тимуром Старостиным владел пакетом, который был передан государству. Это произошло после того, как суд удовлетворил указанные требования Генпрокуратуры РФ», — передает издание. Как установил арбитраж, приватизация стратегического предприятия в 1992—1996 годах прошла с нарушениями федерального законодательства — без разрешения правительства РФ, об этом URA.RU сообщало ранее. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество предприятия. Позднее из совета директоров «Соликамского магниевого завода», возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значится пермский олигарх Петр Кондрашев, исключили 8 топ-менеджеров. В реестре открытого акционерного общества числится более пятисот акционеров. URA.RU также писало, что акции миноритариев (акционеров компании, размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении) Соликамского магниевого завода тоже могут передать государству.