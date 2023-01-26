Госкорпорация завладела пермским стратегическим заводом

Акции Соликамского магниевого завода передали «Росатому» по указу президента РФ

27 января 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Акции стратегического завод в Соликамске присоединили госкорпорации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госкорпорация «Росатом» завладела акциями Соликамского магниевого завода (Пермский край). Указ президента РФ о передаче ценных бумаг опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ. <…> Открытое акционерное общество „Соликамский магниевый завод“, Пермский край», — указано в документе. Магниевый завод в Соликамске — это стратегическое российское предприятие, которое специализируется на производстве редкоземельных металлов. Весной прошлого года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль государства. Иск Генпрокуратуры рассматривался в Арбитражном суде.

Госкорпорация «Росатом» завладела акциями Соликамского магниевого завода (Пермский край). Указ президента РФ о передаче ценных бумаг опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ. <…> Открытое акционерное общество „Соликамский магниевый завод“, Пермский край», — указано в документе. Магниевый завод в Соликамске — это стратегическое российское предприятие, которое специализируется на производстве редкоземельных металлов. Весной прошлого года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль государства. Иск Генпрокуратуры рассматривался в Арбитражном суде.