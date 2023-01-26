26 января 2023

Госкорпорация завладела пермским стратегическим заводом

Акции Соликамского магниевого завода передали «Росатому» по указу президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Акции стратегического завод в Соликамске присоединили госкорпорации Фото:

Госкорпорация «Росатом» завладела акциями Соликамского магниевого завода (Пермский край). Указ президента РФ о передаче ценных бумаг опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ. <…> Открытое акционерное общество „Соликамский магниевый завод“, Пермский край», — указано в документе.

Магниевый завод в Соликамске — это стратегическое российское предприятие, которое специализируется на производстве редкоземельных металлов. Весной прошлого года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль государства. Иск Генпрокуратуры рассматривался в Арбитражном суде.

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Госкорпорация «Росатом» завладела акциями Соликамского магниевого завода (Пермский край). Указ президента РФ о передаче ценных бумаг опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ. <…> Открытое акционерное общество „Соликамский магниевый завод“, Пермский край», — указано в документе. Магниевый завод в Соликамске — это стратегическое российское предприятие, которое специализируется на производстве редкоземельных металлов. Весной прошлого года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль государства. Иск Генпрокуратуры рассматривался в Арбитражном суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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