Госкорпорация завладела пермским стратегическим заводом

Госкорпорация «Росатом» завладела акциями Соликамского магниевого завода (Пермский край). Указ президента РФ о передаче ценных бумаг опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ. <…> Открытое акционерное общество „Соликамский магниевый завод“, Пермский край», — указано в документе.
Магниевый завод в Соликамске — это стратегическое российское предприятие, которое специализируется на производстве редкоземельных металлов. Весной прошлого года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль государства. Иск Генпрокуратуры рассматривался в Арбитражном суде.
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