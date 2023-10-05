В Кургане идеей празднования Нового года станут сказки писателя Пушкина

В Кургане началась подготовка к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане основной идеей празднования Нового года послужит 225-летний юбилей со дня рождения русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает администрация города по итогам совещания, посвященному подготовке к празднику.

«В Кургане идет подготовка к Новому году. Разрабатывается концепция украшения центральной площади. Главной темой выбраны сказки Александра Сергеевича Пушкина. В наступающем 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В ходе совещания также обсуждались вопросы украшения города и оформления площади. По поручению главы города была проведена ревизия имеющегося светового оборудования и гирлянд. Традиционно в преддверии Нового года в Кургане пройдут новогодние конкурсы на лучшее украшение магазинов, предприятий, учреждений соцсферы и дворов. Также мэром Ситниковой было поручено увеличить количество номинаций в конкурсных мероприятиях.