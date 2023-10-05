В Кургане идеей празднования Нового года станут сказки писателя Пушкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Курган, елка, новогодняя елка, площадь ленина, новогодняя иллюминация
В Кургане началась подготовка к Новому году Фото:

В Кургане основной идеей празднования Нового года послужит 225-летний юбилей со дня рождения русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает администрация города по итогам совещания, посвященному подготовке к празднику.

«В Кургане идет подготовка к Новому году. Разрабатывается концепция украшения центральной площади. Главной темой выбраны сказки Александра Сергеевича Пушкина. В наступающем 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В ходе совещания также обсуждались вопросы украшения города и оформления площади. По поручению главы города была проведена ревизия имеющегося светового оборудования и гирлянд. Традиционно в преддверии Нового года в Кургане пройдут новогодние конкурсы на лучшее украшение магазинов, предприятий, учреждений соцсферы и дворов. Также мэром Ситниковой было поручено увеличить количество номинаций в конкурсных мероприятиях.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане основной идеей празднования Нового года послужит 225-летний юбилей со дня рождения русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает администрация города по итогам совещания, посвященному подготовке к празднику. «В Кургане идет подготовка к Новому году. Разрабатывается концепция украшения центральной площади. Главной темой выбраны сказки Александра Сергеевича Пушкина. В наступающем 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В ходе совещания также обсуждались вопросы украшения города и оформления площади. По поручению главы города была проведена ревизия имеющегося светового оборудования и гирлянд. Традиционно в преддверии Нового года в Кургане пройдут новогодние конкурсы на лучшее украшение магазинов, предприятий, учреждений соцсферы и дворов. Также мэром Ситниковой было поручено увеличить количество номинаций в конкурсных мероприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...