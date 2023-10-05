Пермячка отсудила 159 тысяч у компании, потому что не смогла уехать в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Компания не стала добровольно возвращать деньги Фото:

Жительница Перми отсудила у компании «Юнайтед» 159 тысяч рублей за сорванную поездку в США. Истец не смогла поехать в Штаты по независящим от сторон причинам, что предполагало возврат средств, однако исполнитель не стал возвращать добровольно деньги, сообщается в решении на сайте Свердловский районный суда.

«Взыскать с ООО „Юнайтед“ в пользу истца денежные средства в сумме 149800 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Пермячка должна была поехать в США по программе Work&Travel USA 2022, однако саму программу отменили. Согласно договору, московская компания «Юнайтед» обязалась возвращать деньги в случае невозможности совершить заранее оплаченную поездку по независящим от клиентов причинам. Когда такое обстоятельство наступило, компания просто не стала возвращать деньги.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми отсудила у компании «Юнайтед» 159 тысяч рублей за сорванную поездку в США. Истец не смогла поехать в Штаты по независящим от сторон причинам, что предполагало возврат средств, однако исполнитель не стал возвращать добровольно деньги, сообщается в решении на сайте Свердловский районный суда. «Взыскать с ООО „Юнайтед“ в пользу истца денежные средства в сумме 149800 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Пермячка должна была поехать в США по программе Work&Travel USA 2022, однако саму программу отменили. Согласно договору, московская компания «Юнайтед» обязалась возвращать деньги в случае невозможности совершить заранее оплаченную поездку по независящим от клиентов причинам. Когда такое обстоятельство наступило, компания просто не стала возвращать деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...