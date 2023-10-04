Власти ХМАО пообещали построить новый медицинский теплоход к 2025 году. Фото

05 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Новый медицинский теплоход поставят в ХМАО к 2025 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев посетил промышленно-портовой комплексе «Щурово» в Коломне, где состоялась закладка киля нового медицинского теплохода. Новое судно обещают поставить в регион к 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе стройкомплекса Югры.



«При строительстве судна будут задействованы не менее 250 рабочих и сотрудников предприятия АО „Порт Коломна“. Судно должно быть поставлено в Югру в сентябре 2025 году», — рассказали в пресс-службе.



Перегон новой плавполиклиники будет осуществляться от места постройки из Коломны к месту передачи — в Ханты-Мансийск. При этом значительная часть маршрута пройдет по северному морскому пути.



Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября. На медицинском теплоходе пройти обследования смогут жители труднодоступных поселений ХМАО Фото: пресс-служба стройкомплекса Югры

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев посетил промышленно-портовой комплексе «Щурово» в Коломне, где состоялась закладка киля нового медицинского теплохода. Новое судно обещают поставить в регион к 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе стройкомплекса Югры. «При строительстве судна будут задействованы не менее 250 рабочих и сотрудников предприятия АО „Порт Коломна“. Судно должно быть поставлено в Югру в сентябре 2025 году», — рассказали в пресс-службе. Перегон новой плавполиклиники будет осуществляться от места постройки из Коломны к месту передачи — в Ханты-Мансийск. При этом значительная часть маршрута пройдет по северному морскому пути. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября.