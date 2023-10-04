Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев посетил промышленно-портовой комплексе «Щурово» в Коломне, где состоялась закладка киля нового медицинского теплохода. Новое судно обещают поставить в регион к 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе стройкомплекса Югры.
«При строительстве судна будут задействованы не менее 250 рабочих и сотрудников предприятия АО „Порт Коломна“. Судно должно быть поставлено в Югру в сентябре 2025 году», — рассказали в пресс-службе.
Перегон новой плавполиклиники будет осуществляться от места постройки из Коломны к месту передачи — в Ханты-Мансийск. При этом значительная часть маршрута пройдет по северному морскому пути.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября.
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