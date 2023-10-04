04 октября 2023

Власти ХМАО пообещали построить новый медицинский теплоход к 2025 году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Кама. Пермь, речная прогулка, теплоход алмаз
Новый медицинский теплоход поставят в ХМАО к 2025 году Фото:

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев посетил промышленно-портовой комплексе «Щурово» в Коломне, где состоялась закладка киля нового медицинского теплохода. Новое судно обещают поставить в регион к 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе стройкомплекса Югры.

«При строительстве судна будут задействованы не менее 250 рабочих и сотрудников предприятия АО „Порт Коломна“. Судно должно быть поставлено в Югру в сентябре 2025 году», — рассказали в пресс-службе.

Перегон новой плавполиклиники будет осуществляться от места постройки из Коломны к месту передачи — в Ханты-Мансийск. При этом значительная часть маршрута пройдет по северному морскому пути.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября.

На медицинском теплоходе пройти обследования смогут жители труднодоступных поселений ХМАО
На медицинском теплоходе пройти обследования смогут жители труднодоступных поселений ХМАО
Фото:

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Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев посетил промышленно-портовой комплексе «Щурово» в Коломне, где состоялась закладка киля нового медицинского теплохода. Новое судно обещают поставить в регион к 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе стройкомплекса Югры. «При строительстве судна будут задействованы не менее 250 рабочих и сотрудников предприятия АО „Порт Коломна“. Судно должно быть поставлено в Югру в сентябре 2025 году», — рассказали в пресс-службе. Перегон новой плавполиклиники будет осуществляться от места постройки из Коломны к месту передачи — в Ханты-Мансийск. При этом значительная часть маршрута пройдет по северному морскому пути. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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