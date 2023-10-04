В Тюмени освободится место главы комитета правительства по делам национальностей

Александр Моор планирует громкую кадровую перестановку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор избавится от одного из ключевых чиновников областного правительства: от исполняющего обязанности председателя областного комитета по делам национальностей Романа Малыгина. Об этом URA.RU сообщили в кулуарах тюменского правительства.

«Планы губернатора связаны с громкими конфликтами на национальной почве: последний произошел несколько недель назад, когда толпа подростков выкрикивала националистские лозунги возле здания Союза армян Тюменской области. Это будет единственным серьезным кадровым решением Моора на первых этапах его нового губернаторского срока», — сообщают инсайдеры агентства.

Считалось, что назначенный исполнять обязанности Малыгин станет полноценным руководителем. Однако прошло уже больше года, а Малыгин остается в статусе ио. По данным собеседников агентства, глава региона уже нашел кандидатуру на место Малыгина. Имя пока не раскрывается.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор сохранит состав своих советников в новом сроке. Глава региона не привык совершать резких кадровых перестановок, долго привыкая к приближенным подчиненным.