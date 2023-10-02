Александр Моор сохранит команду своих советников в новом сроке. Инсайд

03 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Моор не стал распускать своих действующих советников после выборов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Команда советников губернатора Тюменской области сохранится еще на 5 лет. Глава региона принял решение не проводить ротацию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Моор отличается тем, что долго привыкает к своим подчиненным. Для того, чтобы выстроить доверительные отношения, уходят годы. Поэтому он не станет менять своих советников. Тем более, у него вполне профессиональная команда», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно документам, глава региона назначает своих советников сразу после выборов. Соответствующие вакансии появились на портале «Работа в России» еще первого сентября. На сегодня в среди советников Александра Моора — депутат облдумы Наталья Шевчик, президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, бывший глава Заводоуковска Александр Анохин.

Команда советников губернатора Тюменской области сохранится еще на 5 лет. Глава региона принял решение не проводить ротацию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Моор отличается тем, что долго привыкает к своим подчиненным. Для того, чтобы выстроить доверительные отношения, уходят годы. Поэтому он не станет менять своих советников. Тем более, у него вполне профессиональная команда», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно документам, глава региона назначает своих советников сразу после выборов. Соответствующие вакансии появились на портале «Работа в России» еще первого сентября. На сегодня в среди советников Александра Моора — депутат облдумы Наталья Шевчик, президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, бывший глава Заводоуковска Александр Анохин.