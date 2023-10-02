02 октября 2023

Александр Моор сохранит команду своих советников в новом сроке. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Моор не стал распускать своих действующих советников после выборов Фото:

Команда советников губернатора Тюменской области сохранится еще на 5 лет. Глава региона принял решение не проводить ротацию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Моор отличается тем, что долго привыкает к своим подчиненным. Для того, чтобы выстроить доверительные отношения, уходят годы. Поэтому он не станет менять своих советников. Тем более, у него вполне профессиональная команда», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Согласно документам, глава региона назначает своих советников сразу после выборов. Соответствующие вакансии появились на портале «Работа в России» еще первого сентября. На сегодня в среди советников Александра Моора — депутат облдумы Наталья Шевчик, президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, бывший глава Заводоуковска Александр Анохин.

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Команда советников губернатора Тюменской области сохранится еще на 5 лет. Глава региона принял решение не проводить ротацию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Моор отличается тем, что долго привыкает к своим подчиненным. Для того, чтобы выстроить доверительные отношения, уходят годы. Поэтому он не станет менять своих советников. Тем более, у него вполне профессиональная команда», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно документам, глава региона назначает своих советников сразу после выборов. Соответствующие вакансии появились на портале «Работа в России» еще первого сентября. На сегодня в среди советников Александра Моора — депутат облдумы Наталья Шевчик, президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, бывший глава Заводоуковска Александр Анохин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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