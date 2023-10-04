04 октября 2023

Власти ЯНАО направят десятки миллионов рублей на сохранение рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, садок, садки, форелевое хозяйство, разведение рыбы
Ученые проведут исследования комплексно Фото:

Власти ЯНАО выделят почти 22 миллиона рублей на сохранение популяции сиговых рыб в реке Таз. Это следует из постановления, опубликованного на официальном сайте окружного правительства.

«В целях сохранения и восстановления сиговых видов рыб в 2023 году на территории ЯНАО запланировано проведение значимых научно-исследовательских работ», — прокомментировала пресс-служба правительства опубликованный на сайте документ.

Средства на проведение научных исследований будут выделены за счет перераспределения субсидий между департаментами финансов и внешних связей ЯНАО. Освоить средства планируют до конца текущего года.

Агентство URA.RU ранее сообщало о проведении масштабных исследований по изучению состояния сиговых видов рыб на территории Ямала. Исследования проходили в акваториях Обской и Тазовской губы, на реках Обь и Таз.

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Власти ЯНАО выделят почти 22 миллиона рублей на сохранение популяции сиговых рыб в реке Таз. Это следует из постановления, опубликованного на официальном сайте окружного правительства. «В целях сохранения и восстановления сиговых видов рыб в 2023 году на территории ЯНАО запланировано проведение значимых научно-исследовательских работ», — прокомментировала пресс-служба правительства опубликованный на сайте документ. Средства на проведение научных исследований будут выделены за счет перераспределения субсидий между департаментами финансов и внешних связей ЯНАО. Освоить средства планируют до конца текущего года. Агентство URA.RU ранее сообщало о проведении масштабных исследований по изучению состояния сиговых видов рыб на территории Ямала. Исследования проходили в акваториях Обской и Тазовской губы, на реках Обь и Таз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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