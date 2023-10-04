Власти ЯНАО направят десятки миллионов рублей на сохранение рыбы

Ученые проведут исследования комплексно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО выделят почти 22 миллиона рублей на сохранение популяции сиговых рыб в реке Таз. Это следует из постановления, опубликованного на официальном сайте окружного правительства.

«В целях сохранения и восстановления сиговых видов рыб в 2023 году на территории ЯНАО запланировано проведение значимых научно-исследовательских работ», — прокомментировала пресс-служба правительства опубликованный на сайте документ.

Средства на проведение научных исследований будут выделены за счет перераспределения субсидий между департаментами финансов и внешних связей ЯНАО. Освоить средства планируют до конца текущего года.

Агентство URA.RU ранее сообщало о проведении масштабных исследований по изучению состояния сиговых видов рыб на территории Ямала. Исследования проходили в акваториях Обской и Тазовской губы, на реках Обь и Таз.