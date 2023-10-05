Путин: России не нужны чужие территории

Путин заявил, что СВО не является территориальным конфликтом

05 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция — это не территориальный конфликт. Россия — самая большая страна в мире, ей не нужны чужие территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Россия не ищет новые земли. Она самая большая страна в мире», — заявил Путин. «Я не знаю, к какой цивилизации себя относят те, кто воюет по другую сторону… Но мы защищаем свои традиции и свои интересы», — сообщил Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли считать конфликт на Украине «цивилизационным».

Специальная военная операция — это не территориальный конфликт. Россия — самая большая страна в мире, ей не нужны чужие территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Россия не ищет новые земли. Она самая большая страна в мире», — заявил Путин. «Я не знаю, к какой цивилизации себя относят те, кто воюет по другую сторону… Но мы защищаем свои традиции и свои интересы», — сообщил Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли считать конфликт на Украине «цивилизационным».