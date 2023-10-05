Путин: России не нужны чужие территории

Путин заявил, что СВО не является территориальным конфликтом
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция — это не территориальный конфликт. Россия — самая большая страна в мире, ей не нужны чужие территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия не ищет новые земли. Она самая большая страна в мире», — заявил Путин.

«Я не знаю, к какой цивилизации себя относят те, кто воюет по другую сторону… Но мы защищаем свои традиции и свои интересы», — сообщил Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли считать конфликт на Украине «цивилизационным».

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Специальная военная операция — это не территориальный конфликт. Россия — самая большая страна в мире, ей не нужны чужие территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Россия не ищет новые земли. Она самая большая страна в мире», — заявил Путин. «Я не знаю, к какой цивилизации себя относят те, кто воюет по другую сторону… Но мы защищаем свои традиции и свои интересы», — сообщил Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли считать конфликт на Украине «цивилизационным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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