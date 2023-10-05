Путин: Россия 15 лет предлагала Армении помощь по Карабаху

05 октября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Ереван отказывался от любых компромиссов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Россия в течение 15 лет предлагала Армении различные решения проблемы Нагорного Карабаха, однако Ереван предпочел «сражаться». В результате нынешние армянские власти сами официально отдали спорный регион Азербайджану. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Мы 15 лет предлагали Армении пойти на компромисс. То есть вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха, а две оставить за собой. Но Ереван отказался», — заявил Путин. По словам российского лидера, на все предложения армянские власти отвечали, что «будут сражаться». Поэтому было несколько неожиданным, когда власти Армении официально признали Нагорный Карабах часть Азербайджана. «События в Карабахе (военная операция Азербайджана — прим. ред.) стали неизбежным последствием признания Арменией этого региона частью Азербайджана», — подчеркнул Путин. Он сообщил, что российские миротворцы будут продолжать оказывать помощь жителям Карабаха, которые в ней нуждаются.

Россия в течение 15 лет предлагала Армении различные решения проблемы Нагорного Карабаха, однако Ереван предпочел «сражаться». В результате нынешние армянские власти сами официально отдали спорный регион Азербайджану. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Мы 15 лет предлагали Армении пойти на компромисс. То есть вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха, а две оставить за собой. Но Ереван отказался», — заявил Путин. По словам российского лидера, на все предложения армянские власти отвечали, что «будут сражаться». Поэтому было несколько неожиданным, когда власти Армении официально признали Нагорный Карабах часть Азербайджана. «События в Карабахе (военная операция Азербайджана — прим. ред.) стали неизбежным последствием признания Арменией этого региона частью Азербайджана», — подчеркнул Путин. Он сообщил, что российские миротворцы будут продолжать оказывать помощь жителям Карабаха, которые в ней нуждаются.