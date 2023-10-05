Путин: Россия 15 лет предлагала Армении помощь по Карабаху

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
По словам Путина, Ереван отказывался от любых компромиссов Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Россия в течение 15 лет предлагала Армении различные решения проблемы Нагорного Карабаха, однако Ереван предпочел «сражаться». В результате нынешние армянские власти сами официально отдали спорный регион Азербайджану. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы 15 лет предлагали Армении пойти на компромисс. То есть вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха, а две оставить за собой. Но Ереван отказался», — заявил Путин. По словам российского лидера, на все предложения армянские власти отвечали, что «будут сражаться». Поэтому было несколько неожиданным, когда власти Армении официально признали Нагорный Карабах часть Азербайджана.

«События в Карабахе (военная операция Азербайджана — прим. ред.) стали неизбежным последствием признания Арменией этого региона частью Азербайджана», — подчеркнул Путин. Он сообщил, что российские миротворцы будут продолжать оказывать помощь жителям Карабаха, которые в ней нуждаются.

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Россия в течение 15 лет предлагала Армении различные решения проблемы Нагорного Карабаха, однако Ереван предпочел «сражаться». В результате нынешние армянские власти сами официально отдали спорный регион Азербайджану. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Мы 15 лет предлагали Армении пойти на компромисс. То есть вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха, а две оставить за собой. Но Ереван отказался», — заявил Путин. По словам российского лидера, на все предложения армянские власти отвечали, что «будут сражаться». Поэтому было несколько неожиданным, когда власти Армении официально признали Нагорный Карабах часть Азербайджана. «События в Карабахе (военная операция Азербайджана — прим. ред.) стали неизбежным последствием признания Арменией этого региона частью Азербайджана», — подчеркнул Путин. Он сообщил, что российские миротворцы будут продолжать оказывать помощь жителям Карабаха, которые в ней нуждаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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