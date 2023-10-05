В Екатеринбурге на глазах у пятилетнего ребенка убили мужчину

В Екатеринбурге 40-летнего мужчину убили в его собственной квартире. В момент совершения преступления в помещении находился пятилетний ребенок. Инцидент произошел в доме на Самолетной, 45.
«Мужчину убили в его собственной квартире. Нападавший, его жена и маленький ребенок сбежали с места преступления. На место вызвали полицию и скорую. Тело погибшего увезли. Силовики ищут эту семью», — сообщает Е1.
Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU писало о том, что в микрорайоне ЖБИ Кировского района Екатеринбурга мужчина убил свою супругу, а затем покончил с собой. Все произошло на глазах малолетнего ребенка.
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