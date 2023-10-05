В Екатеринбурге на глазах у пятилетнего ребенка убили мужчину

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
На месте преступления работают соратники регионального СКР Фото:

В Екатеринбурге 40-летнего мужчину убили в его собственной квартире. В момент совершения преступления в помещении находился пятилетний ребенок. Инцидент произошел в доме на Самолетной, 45.

«Мужчину убили в его собственной квартире. Нападавший, его жена и маленький ребенок сбежали с места преступления. На место вызвали полицию и скорую. Тело погибшего увезли. Силовики ищут эту семью», — сообщает Е1.

Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU писало о том, что в микрорайоне ЖБИ Кировского района Екатеринбурга мужчина убил свою супругу, а затем покончил с собой. Все произошло на глазах малолетнего ребенка.

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В Екатеринбурге 40-летнего мужчину убили в его собственной квартире. В момент совершения преступления в помещении находился пятилетний ребенок. Инцидент произошел в доме на Самолетной, 45. «Мужчину убили в его собственной квартире. Нападавший, его жена и маленький ребенок сбежали с места преступления. На место вызвали полицию и скорую. Тело погибшего увезли. Силовики ищут эту семью», — сообщает Е1. Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU писало о том, что в микрорайоне ЖБИ Кировского района Екатеринбурга мужчина убил свою супругу, а затем покончил с собой. Все произошло на глазах малолетнего ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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