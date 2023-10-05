Путин раскрыл детали расследования гибели Пригожина

Путин: в телах Пригожина и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат
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Стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Тюмень, чвк вагнер, пригожин евгений, мемориал пригожину
Пригожин погиб при крушении самолет 23 августа Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Это доказанный экспертизой факт. Мне доложил председатель СК России [Александр Бастрыкин]. В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. На наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших экспертизы не было. Хотя после известных событий (мятежа Пригожина в июне 2023 года — прим. ред.) при обысках в компании были обнаружены не только 10 млрд долларов, но и пять килограммов кокаина», — сообщил Путин.

Пригожин и его приближенные разбились в самолете 23 августа. Было возбуждено уголовное дело и запущено расследование.

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В телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Это доказанный экспертизой факт. Мне доложил председатель СК России [Александр Бастрыкин]. В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. На наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших экспертизы не было. Хотя после известных событий (мятежа Пригожина в июне 2023 года — прим. ред.) при обысках в компании были обнаружены не только 10 млрд долларов, но и пять килограммов кокаина», — сообщил Путин. Пригожин и его приближенные разбились в самолете 23 августа. Было возбуждено уголовное дело и запущено расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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