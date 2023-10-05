Путин раскрыл детали расследования гибели Пригожина

Путин: в телах Пригожина и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат

05 октября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Пригожин погиб при крушении самолет 23 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Это доказанный экспертизой факт. Мне доложил председатель СК России [Александр Бастрыкин]. В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. На наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших экспертизы не было. Хотя после известных событий (мятежа Пригожина в июне 2023 года — прим. ред.) при обысках в компании были обнаружены не только 10 млрд долларов, но и пять килограммов кокаина», — сообщил Путин. Пригожин и его приближенные разбились в самолете 23 августа. Было возбуждено уголовное дело и запущено расследование.

В телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Это доказанный экспертизой факт. Мне доложил председатель СК России [Александр Бастрыкин]. В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. На наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших экспертизы не было. Хотя после известных событий (мятежа Пригожина в июне 2023 года — прим. ред.) при обысках в компании были обнаружены не только 10 млрд долларов, но и пять килограммов кокаина», — сообщил Путин. Пригожин и его приближенные разбились в самолете 23 августа. Было возбуждено уголовное дело и запущено расследование.