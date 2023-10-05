05 октября 2023

В Екатеринбурге показали спектакль Чехова на португальском языке. Видео

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Места культуры и отдыха. Екатеринбург, театр кукол
Спектакль пройдет 6 и 7 октября Фото:

В Екатеринбурге показали спектакль на португальском языке по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Об этом сообщили в соцсети.

«В Екатеринбурге презентовали спектакль по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова „Три сестры“ на португальском языке. Для гостей подготовили субтитры», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Спектакль пройдет в рамках 16-го Международного театрального фестиваля имени Чехова 6 и 7 октября. На сцене будет выступать коллектив из Южной Америки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Камерный театр Екатеринбурга завезли тонну песка ради постановки. Планируется, что на песке постановщик Нурбек Батулла исполнит танец, где будет изображать буквы, из которых складываются слова и предложения в стихотворение «Родной язык» татарского поэта Габдуллы Тукая.

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В Екатеринбурге показали спектакль на португальском языке по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге презентовали спектакль по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова „Три сестры“ на португальском языке. Для гостей подготовили субтитры», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Спектакль пройдет в рамках 16-го Международного театрального фестиваля имени Чехова 6 и 7 октября. На сцене будет выступать коллектив из Южной Америки. Ранее URA.RU сообщало, что в Камерный театр Екатеринбурга завезли тонну песка ради постановки. Планируется, что на песке постановщик Нурбек Батулла исполнит танец, где будет изображать буквы, из которых складываются слова и предложения в стихотворение «Родной язык» татарского поэта Габдуллы Тукая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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