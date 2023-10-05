В Екатеринбурге показали спектакль Чехова на португальском языке. Видео

06 октября 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Спектакль пройдет 6 и 7 октября Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге показали спектакль на португальском языке по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге презентовали спектакль по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова „Три сестры“ на португальском языке. Для гостей подготовили субтитры», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Спектакль пройдет в рамках 16-го Международного театрального фестиваля имени Чехова 6 и 7 октября. На сцене будет выступать коллектив из Южной Америки. Ранее URA.RU сообщало, что в Камерный театр Екатеринбурга завезли тонну песка ради постановки. Планируется, что на песке постановщик Нурбек Батулла исполнит танец, где будет изображать буквы, из которых складываются слова и предложения в стихотворение «Родной язык» татарского поэта Габдуллы Тукая.

В Екатеринбурге показали спектакль на португальском языке по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге презентовали спектакль по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова „Три сестры“ на португальском языке. Для гостей подготовили субтитры», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Спектакль пройдет в рамках 16-го Международного театрального фестиваля имени Чехова 6 и 7 октября. На сцене будет выступать коллектив из Южной Америки. Ранее URA.RU сообщало, что в Камерный театр Екатеринбурга завезли тонну песка ради постановки. Планируется, что на песке постановщик Нурбек Батулла исполнит танец, где будет изображать буквы, из которых складываются слова и предложения в стихотворение «Родной язык» татарского поэта Габдуллы Тукая.