В Екатеринбурге покажут постановку в танце с тонной песка о стихотворении. Фото, видео

27 сентября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Об арабской каоллиграфии через танец рассказывает Нурбек Батулла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге зрителям представят спектакль «Алиф», ради которого в Камерный театр завезли тонну песка. На нем Нурбек Батулла исполнит танец, где будет изображать буквы, из которых складываются слова и предложения в стихотворение «Родной язык» татарского поэта Габдуллы Тукая. На репетиции побывал корреспондент URA.RU. «Концепцию предложил наш режиссер Туфан Имамутдинов, мы с Марселем [Нуриевым] подхватили эту идею и уже подробно сочиняли на каждую букву арабского алфавита движение. Затем из этих движений мы пишем стихотворение Габдуллы Тукая „Родной язык“, он писал его, пользуясь арабской каллиграфией», — пояснил Нурбек. По его словам, постановка не столько просветительский проект, сколько крик души. «Татары пользовались арабскими буквами до 1927 года, нет еще даже ста лет, как мы перешли на кириллицу. Это большой стресс для культуры, когда ты не можешь прочитать то, что написали твои предки: дневники, научные труды, поэзию, литературу. Из современных татар мало кто знает каллиграфию, если только специально ее учат», — пояснил танцовщик. Чтобы рассказать об арабской каллиграфии, используется язык танца и музыки. За каждым движением Нурбека закреплена буква, ее же озвучивает одна вокалистка, затем буквы складываются в слова — их произносит вторая, все это превращается в строфы стихотворения, которые озвучивает третья. Музыкально все это сопровождают древние тюркские инструменты — курай, кубыз, думбра, горловое пение, дэф, шаманский бубен. «После Первой мировой войны татарам очень полюбилась гармошка, и это вытеснило все традиционные инструменты. А в вокале есть определенная концепция — две вокалистки используют народный стиль пения, а другая — академическое исполнение. Это своего тоже рода борьба Востока и Запада», — пояснил Батулла. Кроме этого, пластика танцора позволяет проникнуться темой намного больше, чем привычные зрителям диалоги. Слова только усложняют нам жизнь, потому что с их помощью можно соврать, считает Нурбек, тело более честное — оно не врет. Директора фестиваля «СВОЙ» Ирина Евдокимова рассказала, что «Алиф» они хотели показать екатеринбуржцам еще в 2018 году, но тогда еще не было поддержки Министерства культуры Свердловской области, а потому команда не могла привезти из Казани большую творческую группу с таким объемным спектаклем. При этом кроме «Алифа» зрители смогут увидеть и ряд других примечательных постановок. «Из представленного материала будет спектакль „Говорит Москва“ по воспоминаниям дочери Иосифа Сталина Светланы Алиллуевой, прекрасная постановка „Ольга. Запретный дневник“ по дневникам Ольги Бергольц, которая вела репортажи из блокадного Ленинграда, „Неточка“ по повести писателя Федора Достоевского», — пояснила Евдокимова. Всего с 27 сентября по 2 октября на разных театральных площадках будет показано 15 спектаклей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге зрителям представят спектакль «Алиф», ради которого в Камерный театр завезли тонну песка. На нем Нурбек Батулла исполнит танец, где будет изображать буквы, из которых складываются слова и предложения в стихотворение «Родной язык» татарского поэта Габдуллы Тукая. На репетиции побывал корреспондент URA.RU. «Концепцию предложил наш режиссер Туфан Имамутдинов, мы с Марселем [Нуриевым] подхватили эту идею и уже подробно сочиняли на каждую букву арабского алфавита движение. Затем из этих движений мы пишем стихотворение Габдуллы Тукая „Родной язык“, он писал его, пользуясь арабской каллиграфией», — пояснил Нурбек. По его словам, постановка не столько просветительский проект, сколько крик души. «Татары пользовались арабскими буквами до 1927 года, нет еще даже ста лет, как мы перешли на кириллицу. Это большой стресс для культуры, когда ты не можешь прочитать то, что написали твои предки: дневники, научные труды, поэзию, литературу. Из современных татар мало кто знает каллиграфию, если только специально ее учат», — пояснил танцовщик. Чтобы рассказать об арабской каллиграфии, используется язык танца и музыки. За каждым движением Нурбека закреплена буква, ее же озвучивает одна вокалистка, затем буквы складываются в слова — их произносит вторая, все это превращается в строфы стихотворения, которые озвучивает третья. Музыкально все это сопровождают древние тюркские инструменты — курай, кубыз, думбра, горловое пение, дэф, шаманский бубен. «После Первой мировой войны татарам очень полюбилась гармошка, и это вытеснило все традиционные инструменты. А в вокале есть определенная концепция — две вокалистки используют народный стиль пения, а другая — академическое исполнение. Это своего тоже рода борьба Востока и Запада», — пояснил Батулла. Кроме этого, пластика танцора позволяет проникнуться темой намного больше, чем привычные зрителям диалоги. Слова только усложняют нам жизнь, потому что с их помощью можно соврать, считает Нурбек, тело более честное — оно не врет. Директора фестиваля «СВОЙ» Ирина Евдокимова рассказала, что «Алиф» они хотели показать екатеринбуржцам еще в 2018 году, но тогда еще не было поддержки Министерства культуры Свердловской области, а потому команда не могла привезти из Казани большую творческую группу с таким объемным спектаклем. При этом кроме «Алифа» зрители смогут увидеть и ряд других примечательных постановок. «Из представленного материала будет спектакль „Говорит Москва“ по воспоминаниям дочери Иосифа Сталина Светланы Алиллуевой, прекрасная постановка „Ольга. Запретный дневник“ по дневникам Ольги Бергольц, которая вела репортажи из блокадного Ленинграда, „Неточка“ по повести писателя Федора Достоевского», — пояснила Евдокимова. Всего с 27 сентября по 2 октября на разных театральных площадках будет показано 15 спектаклей.