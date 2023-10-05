Жители Копейска сообщили о падении метеорита

В Копейске (Челябинская область) жители стали очевидцами падения метеорита, который сгорел в атмосфере. Об этом URA.RU сообщила читательница.
«Вышла на балкон в первом часу ночи и увидела падение метеорита. Летел с юга по диагонали на юго-восток (в сторону Второго участка). Он был очень яркий: желто-красный с зелеными оттенками», — рассказала URA.RU жительница Копейска.
По словам девушки, все произошло так внезапно, что она даже не успела достать телефон и сделать фотографии небесного тела. Метеорит бесшумно распался на две части и сгорел.
Увиденное так впечатлило копейчанку, что она отложила сон. Вместо отдыха она начала мониторить местные соцсети, надеясь, что кто-то сумел снять на телефон падение метеорита.
Утром 15 февраля 2013 года над Копейском пролетал Челябинский метеорит расчетной массой 13 тыс. тонн и диаметром порядка 20 метров. Тогда ударная волна повредила дома и соцобъекты в городе и области
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