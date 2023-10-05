05 октября 2023

Жители Копейска сообщили о падении метеорита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, стела, парк победы, копейск
Метеорит распался в небе нал городом Фото:

В Копейске (Челябинская область) жители стали очевидцами падения метеорита, который сгорел в атмосфере. Об этом URA.RU сообщила читательница.

«Вышла на балкон в первом часу ночи и увидела падение метеорита. Летел с юга по диагонали на юго-восток (в сторону Второго участка). Он был очень яркий: желто-красный с зелеными оттенками», — рассказала URA.RU жительница Копейска.

По словам девушки, все произошло так внезапно, что она даже не успела достать телефон и сделать фотографии небесного тела. Метеорит бесшумно распался на две части и сгорел.

Увиденное так впечатлило копейчанку, что она отложила сон. Вместо отдыха она начала мониторить местные соцсети, надеясь, что кто-то сумел снять на телефон падение метеорита.

Утром 15 февраля 2013 года над Копейском пролетал Челябинский метеорит расчетной массой 13 тыс. тонн и диаметром порядка 20 метров. Тогда ударная волна повредила дома и соцобъекты в городе и области

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) жители стали очевидцами падения метеорита, который сгорел в атмосфере. Об этом URA.RU сообщила читательница. «Вышла на балкон в первом часу ночи и увидела падение метеорита. Летел с юга по диагонали на юго-восток (в сторону Второго участка). Он был очень яркий: желто-красный с зелеными оттенками», — рассказала URA.RU жительница Копейска. По словам девушки, все произошло так внезапно, что она даже не успела достать телефон и сделать фотографии небесного тела. Метеорит бесшумно распался на две части и сгорел. Увиденное так впечатлило копейчанку, что она отложила сон. Вместо отдыха она начала мониторить местные соцсети, надеясь, что кто-то сумел снять на телефон падение метеорита. Утром 15 февраля 2013 года над Копейском пролетал Челябинский метеорит расчетной массой 13 тыс. тонн и диаметром порядка 20 метров. Тогда ударная волна повредила дома и соцобъекты в городе и области
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...