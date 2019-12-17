Над челябинским метеоритом сам собой поднялся защитный купол

Тяжелый купол поднимают четыре электромотора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Над челябинским метеоритом, который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала, самопроизвольно поднялся защитный купол из высокопрочного стекла. Руководство музея отрицает мистический характер инцидента, но не может объяснить произошедшее — проверка не выявила ни малейших сбоев в работе оборудования.

Все произошло в рабочее время, когда в зале было много публики. «Тяжелый купол очень медленно, почти неуловимо для глаз пополз вверх — примерно на половине возможной высоты сработала сигнализация и прибежал охранник, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ директор музея Владимир Богдановский. — На записи с камер видно, что к пульту управления никто не притрагивался, самопроизвольное срабатывание очень простого по конструкции оборудования практически невероятна. Но, тем не менее, передо мной лежит соответствующий акт».

По словам Богдановского, метеорит остался в полной сохранности. «Уже много шуток и рассуждений, что он рвется навстречу летящему к Земле собрату и прочих. Мы считаем, что любые события связанные с нашим метеоритом, теперь несут исключительно позитив», — сказал он «URA.RU».

Челябинский метеорит расчетной массой 13 тыс. тонн и диаметром порядка 20 метров взорвался над Челябинской областью утром 15 февраля 2013 года. Ударная волна повредила дома и соцобъекты, пострадало почти 1,2 тыс. человек. Ущерб оценили в 1 млрд рублей. Большая часть метеорита — весом более полутоны — упала в озеро Чебаркуль. Сейчас он стал объектом паломничества интересующихся космосом и просто склонных к мистике людей.