Госдума готовит закон по штрафам за выгул собак без поводка и намордника 06 октября 2023 в 03:14 Размер текста - 17 + В список опасных собак входит 12 пород, в том числе бульдоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума готовит законопроект, согласно которому планируется штрафовать хозяев за выгул опасных собак без намордника. Об этом сообщает газета «Известия». «Госдума готовит законопроект, предлагающий санкции за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. По нынешним правилам перечень потенциально опасных собак утверждается правительством России. Последний такой список подразумевает 12 пород и их метисов», — говорится в материале. Это вызвано тем, что в России ежегодно растет количество случаев нападения собак на людей. Большинство нападений происходило из-за нарушений правил о выгуле питомцев. В список опасных собак входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Также под санкции могут попасть владельцы метисов собак данного происхождения. Ранее в Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. С 1 сентября владельцы собак должны ставить питомцев на учет, регистрация кошек проводится по желанию. Госдума готовит законопроект, согласно которому планируется штрафовать хозяев за выгул опасных собак без намордника. Об этом сообщает газета «Известия». «Госдума готовит законопроект, предлагающий санкции за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. По нынешним правилам перечень потенциально опасных собак утверждается правительством России. Последний такой список подразумевает 12 пород и их метисов», — говорится в материале. Это вызвано тем, что в России ежегодно растет количество случаев нападения собак на людей. Большинство нападений происходило из-за нарушений правил о выгуле питомцев. В список опасных собак входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Также под санкции могут попасть владельцы метисов собак данного происхождения. Ранее в Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. С 1 сентября владельцы собак должны ставить питомцев на учет, регистрация кошек проводится по желанию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям