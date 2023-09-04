Некоторых россиян обязали регистрировать домашних животных

«Известия»: в Подмосковье ввели регистрацию домашних животных

05 сентября 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Закон о регистрации домашних животных вступил в силу с 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. С 1 сентября владельцы собак должны ставить питомцев на учет, регистрация кошек проводится по желанию, указано в законе Мособлдумы. «Животных старше трех месяцев нужно будет поставить на учет до 1 марта (в течение полугода после вступления закона в силу). В случае если житель региона приобретет животное после 1 сентября, его нужно будет зарегистрировать в течение двух недель», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. По задумке авторов, регистрация позволит сформировать единую базу данных. Каждому домашнему животному присвоят личный номер. Если хозяин потеряет питомца, его будет легче найти. В документе также определен порядок выгула домашних животных. Категорически запрещается делать это на территории школ, детских садов и спортплощадок. Прогулки разрешены в специально отведенных для этого местах. Подросткам до 14 лет можно выгуливать собак только в сопровождении взрослых. Ранее в Госдуме РФ предложили законопроект, по которому заводчики собак и кошек обязаны будут платить налоги. По мнению инициаторов, часто люди занимаются разведением домашних животны в неподходящих условиях.

В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. С 1 сентября владельцы собак должны ставить питомцев на учет, регистрация кошек проводится по желанию, указано в законе Мособлдумы. «Животных старше трех месяцев нужно будет поставить на учет до 1 марта (в течение полугода после вступления закона в силу). В случае если житель региона приобретет животное после 1 сентября, его нужно будет зарегистрировать в течение двух недель», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. По задумке авторов, регистрация позволит сформировать единую базу данных. Каждому домашнему животному присвоят личный номер. Если хозяин потеряет питомца, его будет легче найти. В документе также определен порядок выгула домашних животных. Категорически запрещается делать это на территории школ, детских садов и спортплощадок. Прогулки разрешены в специально отведенных для этого местах. Подросткам до 14 лет можно выгуливать собак только в сопровождении взрослых. Ранее в Госдуме РФ предложили законопроект, по которому заводчики собак и кошек обязаны будут платить налоги. По мнению инициаторов, часто люди занимаются разведением домашних животны в неподходящих условиях.