Некоторых россиян обязали регистрировать домашних животных

В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. С 1 сентября владельцы собак должны ставить питомцев на учет, регистрация кошек проводится по желанию, указано в законе Мособлдумы.
«Животных старше трех месяцев нужно будет поставить на учет до 1 марта (в течение полугода после вступления закона в силу). В случае если житель региона приобретет животное после 1 сентября, его нужно будет зарегистрировать в течение двух недель», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.
По задумке авторов, регистрация позволит сформировать единую базу данных. Каждому домашнему животному присвоят личный номер. Если хозяин потеряет питомца, его будет легче найти.
В документе также определен порядок выгула домашних животных. Категорически запрещается делать это на территории школ, детских садов и спортплощадок. Прогулки разрешены в специально отведенных для этого местах. Подросткам до 14 лет можно выгуливать собак только в сопровождении взрослых.
Ранее в Госдуме РФ предложили законопроект, по которому заводчики собак и кошек обязаны будут платить налоги. По мнению инициаторов, часто люди занимаются разведением домашних животны в неподходящих условиях.
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