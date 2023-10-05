ВС РФ получат оружие с элементами искусственного интеллекта в 2025 году

Вооруженные силы России получат новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109 «Былина», снабженные элементами искусственного интеллекта, в 2025 году. Источник в ведомстве сообщил журналистам, что в настоящее время РЭБ проходит опытные испытания.
«Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) „Былина“ в настоящий момент проходят опытную эксплуатацию в войсках. Она должна завершиться в 2024 году. Если комплексы подтвердят свои высокие характеристики, в 2025 году они начнут поступать в подразделения Вооруженных сил РФ», — передают информацию от источника «Известия».
«Былина» комплексно анализирует обстановку в районе боевых действий. Элементы искусственного интеллекта, помогают решить, какие средства РЭБ, по какой схеме, на каких частотах и с какой мощностью надо задействовать против тех или иных целей.
Ранее украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались бессильны против российских дронов «Герань». Беспилотники оснащены новыми антеннами, благодаря которым без особого труда преодолевают РЭБ-заслон, выстраиваемый ВСУ, нанося в итоге удар по тому объекту, который и был выбран изначально в качестве цели.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.