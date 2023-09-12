Российские дроны научились легко обманывать системы РЭБ ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в ЦПКиО. Курган, квадрокоптер,  дрон
У российского дрона появились антенны, которые защищают от РЭБ ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские дроны «Герань» легко преодолевают систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Об этом сообщил портал «Военное обозрение». Авторы статьи подчеркнули, что у дронов появились защищенные от воздействия РЭБ антенны.

«Дроны в большинстве своем без особого труда преодолевают РЭБ-заслон, выстраиваемый ВСУ, нанося в итоге удар по тому объекту, который и был выбран изначально в качестве цели», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за появления новых антенн в составе российских дронов-«камикадзе» у расчетов систем РЭБ появились большие проблемы.

Ранее в Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты Ми-28 для охоты за беспилотниками. Их экипажи прошли спецподготовку по перехвату дронов в любых погодных условиях. Представители компании-разработчика «Ремдизель» на форуме «Армия-2023» сообщили, что в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские дроны «Герань» легко преодолевают систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Об этом сообщил портал «Военное обозрение». Авторы статьи подчеркнули, что у дронов появились защищенные от воздействия РЭБ антенны. «Дроны в большинстве своем без особого труда преодолевают РЭБ-заслон, выстраиваемый ВСУ, нанося в итоге удар по тому объекту, который и был выбран изначально в качестве цели», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за появления новых антенн в составе российских дронов-«камикадзе» у расчетов систем РЭБ появились большие проблемы. Ранее в Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты Ми-28 для охоты за беспилотниками. Их экипажи прошли спецподготовку по перехвату дронов в любых погодных условиях. Представители компании-разработчика «Ремдизель» на форуме «Армия-2023» сообщили, что в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...