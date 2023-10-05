Курганские пограничники поймали мужчину, приехавшего в Россию в вагоне с углем

06 октября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Подсудимый проехал на территорию России в вагоне с углем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские пограничники поймали мужчину, который пересек российскую границу в грузовом вагоне с углем. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Свидетель исполнял обязанности пограничного наряда в пункте пропуска через государственную границу РФ „Петухово“. Во время осуществления осмотра грузового поезда, с использованием системы видеонаблюдения, в полувагоне с углем им был обнаружен подсудимый. Было принято решение остановить поезд на станции в Макушино. Сам виновный рассказал, что из-за отсутствия денег он таким образом решил проехать в Россию, спрыгнув в любом городе на территории страны. Он сразу же уснул, а поздно ночью был разбужен пограничниками», — говорится в документе. В суде подсудимый признал свою вину. По его словам, в Россию он ехал для того, чтобы заработать денег, также он был привлечен к уголовной ответственности за кражу телефона, за что ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, но позже отменил его, учитывая срок содержания под стражей.

Курганские пограничники поймали мужчину, который пересек российскую границу в грузовом вагоне с углем. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Свидетель исполнял обязанности пограничного наряда в пункте пропуска через государственную границу РФ „Петухово“. Во время осуществления осмотра грузового поезда, с использованием системы видеонаблюдения, в полувагоне с углем им был обнаружен подсудимый. Было принято решение остановить поезд на станции в Макушино. Сам виновный рассказал, что из-за отсутствия денег он таким образом решил проехать в Россию, спрыгнув в любом городе на территории страны. Он сразу же уснул, а поздно ночью был разбужен пограничниками», — говорится в документе. В суде подсудимый признал свою вину. По его словам, в Россию он ехал для того, чтобы заработать денег, также он был привлечен к уголовной ответственности за кражу телефона, за что ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, но позже отменил его, учитывая срок содержания под стражей.