05 октября 2023

«Парламентская газета»: конфискованные сигареты хотят отправлять в зону СВО

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Ярослав Нилов на пресс конференции в МИА "Россия сегодня". Москва, нилов ярослав
Качественные конфискованные сигареты лучше отправлять в зону СВО, считает Ярослав Нилов Фото:

Качественную изъятую табачную продукцию нужно не ликвидировать, а отправлять в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Вообще ничего не надо уничтожать — надо все перерабатывать и использовать по назначению, если это безопасно, и ни в коем случае не тратить бюджетные деньги на уничтожение. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение этой продукции — отправлять в армию, в зону СВО, в другие места, например, в тюрьмы», — передает слова Ярослава Нилова «Парламентская газета».

Ранее Минфин разработал проект, согласно которому конфискованную табачную продукцию необходимо уничтожать в течение 45 дней. Уничтожение товара будет происходить на основании судебного акта. Планируется, что такой законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Ранее в Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить деятельность маркетплейса Wildberries. По мнению депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, компания нарушает закон, продавая вейпы и жидкости для курения.

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Качественную изъятую табачную продукцию нужно не ликвидировать, а отправлять в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Вообще ничего не надо уничтожать — надо все перерабатывать и использовать по назначению, если это безопасно, и ни в коем случае не тратить бюджетные деньги на уничтожение. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение этой продукции — отправлять в армию, в зону СВО, в другие места, например, в тюрьмы», — передает слова Ярослава Нилова «Парламентская газета». Ранее Минфин разработал проект, согласно которому конфискованную табачную продукцию необходимо уничтожать в течение 45 дней. Уничтожение товара будет происходить на основании судебного акта. Планируется, что такой законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года. Ранее в Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить деятельность маркетплейса Wildberries. По мнению депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, компания нарушает закон, продавая вейпы и жидкости для курения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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