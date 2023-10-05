«Парламентская газета»: конфискованные сигареты хотят отправлять в зону СВО

06 октября 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Качественные конфискованные сигареты лучше отправлять в зону СВО, считает Ярослав Нилов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Качественную изъятую табачную продукцию нужно не ликвидировать, а отправлять в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Вообще ничего не надо уничтожать — надо все перерабатывать и использовать по назначению, если это безопасно, и ни в коем случае не тратить бюджетные деньги на уничтожение. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение этой продукции — отправлять в армию, в зону СВО, в другие места, например, в тюрьмы», — передает слова Ярослава Нилова «Парламентская газета». Ранее Минфин разработал проект, согласно которому конфискованную табачную продукцию необходимо уничтожать в течение 45 дней. Уничтожение товара будет происходить на основании судебного акта. Планируется, что такой законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года. Ранее в Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить деятельность маркетплейса Wildberries. По мнению депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, компания нарушает закон, продавая вейпы и жидкости для курения.

Качественную изъятую табачную продукцию нужно не ликвидировать, а отправлять в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Вообще ничего не надо уничтожать — надо все перерабатывать и использовать по назначению, если это безопасно, и ни в коем случае не тратить бюджетные деньги на уничтожение. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение этой продукции — отправлять в армию, в зону СВО, в другие места, например, в тюрьмы», — передает слова Ярослава Нилова «Парламентская газета». Ранее Минфин разработал проект, согласно которому конфискованную табачную продукцию необходимо уничтожать в течение 45 дней. Уничтожение товара будет происходить на основании судебного акта. Планируется, что такой законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года. Ранее в Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить деятельность маркетплейса Wildberries. По мнению депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, компания нарушает закон, продавая вейпы и жидкости для курения.