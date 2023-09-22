Генпрокуратуру попросили проверить Wildberries на незаконную продажу вейпов

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Компанию заподозрили в незаконной продаже курительных смесей Фото:

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить Wildberries. По мнению Хамзаева, компания нарушает закон, продавая на маркетплейсе вейпы и жидкости для курения.

«На Wildberries в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения». При этом онлайн-продажа такой продукции запрещена», — цитируют «Ведомости» содержание письма Хамзаева к Краснову.

Издание отмечает, что представитель Wildberries подтвердил, что продажа вейпов и курительных смесей противоречит правилам площадки. И по словам представителя, подобными продажами занимаются только недобросовестные продавцы.

Изданию также удалось обнаружить на маркетплейсе Wildberries жидкости для вейпов, которые продаются с августа. После запроса ритейлер эти товары удалил.

На других крупнейших площадках, таких как Ozon и «Яндекс Маркете», найти запрещенные товары «Ведомостям» не удалось. В Ozon им сообщили, что соблюдают все требования законодательства.

Ранее Госдума ввела новые ограничения по вейпам и сигаретам для россиян. Граждане смогут перемещать не более 200 сигарет или вейпов.

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Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить Wildberries. По мнению Хамзаева, компания нарушает закон, продавая на маркетплейсе вейпы и жидкости для курения. «На Wildberries в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения». При этом онлайн-продажа такой продукции запрещена», — цитируют «Ведомости» содержание письма Хамзаева к Краснову. Издание отмечает, что представитель Wildberries подтвердил, что продажа вейпов и курительных смесей противоречит правилам площадки. И по словам представителя, подобными продажами занимаются только недобросовестные продавцы. Изданию также удалось обнаружить на маркетплейсе Wildberries жидкости для вейпов, которые продаются с августа. После запроса ритейлер эти товары удалил. На других крупнейших площадках, таких как Ozon и «Яндекс Маркете», найти запрещенные товары «Ведомостям» не удалось. В Ozon им сообщили, что соблюдают все требования законодательства. Ранее Госдума ввела новые ограничения по вейпам и сигаретам для россиян. Граждане смогут перемещать не более 200 сигарет или вейпов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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