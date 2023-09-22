Генпрокуратуру попросили проверить Wildberries на незаконную продажу вейпов

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить Wildberries. По мнению Хамзаева, компания нарушает закон, продавая на маркетплейсе вейпы и жидкости для курения.
«На Wildberries в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения». При этом онлайн-продажа такой продукции запрещена», — цитируют «Ведомости» содержание письма Хамзаева к Краснову.
Издание отмечает, что представитель Wildberries подтвердил, что продажа вейпов и курительных смесей противоречит правилам площадки. И по словам представителя, подобными продажами занимаются только недобросовестные продавцы.
Изданию также удалось обнаружить на маркетплейсе Wildberries жидкости для вейпов, которые продаются с августа. После запроса ритейлер эти товары удалил.
На других крупнейших площадках, таких как Ozon и «Яндекс Маркете», найти запрещенные товары «Ведомостям» не удалось. В Ozon им сообщили, что соблюдают все требования законодательства.
Ранее Госдума ввела новые ограничения по вейпам и сигаретам для россиян. Граждане смогут перемещать не более 200 сигарет или вейпов.
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