Глава комиссии Рады Устинова: без США у Киева хватит оружия на месяц

05 октября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

У ВСУ закончится вооружение через полтора месяца без помощи США, заявила Александра Устинова Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без дополнительной военной помощи от США у Украины осталось оружия только на полтора месяца. Киеву потребуется пять миллиардов долларов, чтобы восполнить запасы, но за эти деньги купить что-либо стоящее невозможно, заявила глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова. «Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам», — передает слова Александры Устиновой «Страна.ua». По ее словам, у Киева осталось оружия лишь на полтора месяца, Украина ежемесячно на это тратит около трех миллиардов долларов. Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» отметил, что «Украине останется жить неделю» в случае отказа от помощи Запада. URA.RU вело прямую трансляцию с выступления лидера РФ. Также агентство собрало все важные заявления в один материал.

Без дополнительной военной помощи от США у Украины осталось оружия только на полтора месяца. Киеву потребуется пять миллиардов долларов, чтобы восполнить запасы, но за эти деньги купить что-либо стоящее невозможно, заявила глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова. «Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам», — передает слова Александры Устиновой «Страна.ua». По ее словам, у Киева осталось оружия лишь на полтора месяца, Украина ежемесячно на это тратит около трех миллиардов долларов. Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» отметил, что «Украине останется жить неделю» в случае отказа от помощи Запада. URA.RU вело прямую трансляцию с выступления лидера РФ. Также агентство собрало все важные заявления в один материал.