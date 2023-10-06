Украинцам предлагают ложные похороны для избежания мобилизации

06 октября 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Украинцам предлагают организовать собственные ложные похороны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В даркнете (теневом интернете) жителям Украины предлагают купить свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать мобилизации. Авторы объявления отметили, что при необходимости можно устроить ложные похороны. «Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — говорится в объявлении. Данная услуга стоит десять тысяч долларов. Авторы объявления отметили, что при необходимости могут быть организованы ложные похороны. Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен активнее призывать на фронт молодых людей, чтобы не снизился темп контрнаступления ВСУ. Представитель военкомата Полтавской области (Украина) Роман Истомин заявил, что каждый мужчина в стране должен понять, что ему придется участвовать в боевых действиях, передает деловое издание «Взгляд».

В даркнете (теневом интернете) жителям Украины предлагают купить свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать мобилизации. Авторы объявления отметили, что при необходимости можно устроить ложные похороны. «Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — говорится в объявлении. Данная услуга стоит десять тысяч долларов. Авторы объявления отметили, что при необходимости могут быть организованы ложные похороны. Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен активнее призывать на фронт молодых людей, чтобы не снизился темп контрнаступления ВСУ. Представитель военкомата Полтавской области (Украина) Роман Истомин заявил, что каждый мужчина в стране должен понять, что ему придется участвовать в боевых действиях, передает деловое издание «Взгляд».