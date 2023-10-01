Бен Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи 02 октября 2023 в 04:02 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский должен активнее мобилизовывать молодежь, считает Бен Уоллес Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен активнее призывать на фронт молодых людей, чтобы не снизился темп контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что есть риск замедления контрнаступления ВСУ. Возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации», — передает слова Бена Уоллеса газета The Daily Telegraph. По мнению бывшего министра обороны Великобритании, сейчас средний возраст мобилизованных в Украине — 40 лет. Киев должен идти по пути Великобритании во Второй мировой войне, когда мобилизовывали молодое поколение, считает Бен Уоллес. Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии страны. Он отмечал, что украинцы не могут массово покинуть страну, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский должен активнее призывать на фронт молодых людей, чтобы не снизился темп контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что есть риск замедления контрнаступления ВСУ. Возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации», — передает слова Бена Уоллеса газета The Daily Telegraph. По мнению бывшего министра обороны Великобритании, сейчас средний возраст мобилизованных в Украине — 40 лет. Киев должен идти по пути Великобритании во Второй мировой войне, когда мобилизовывали молодое поколение, считает Бен Уоллес. Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии страны. Он отмечал, что украинцы не могут массово покинуть страну, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям